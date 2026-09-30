Узнают пациенты и ассистирует на операциях: певица iSKra рассказала о работе в больнице

Что iSKra делает в больнице

Во время приема артистка осматривает пациентов и пытается самостоятельно определить предварительный диагноз.

После этого вывод проверяет врач, который при необходимости исправляет ошибки и объясняет сложные моменты.

Также iSKra уже может извлечь постороннее тело из уха, промыть серную пробку или нос.

Перед операциями она готовит пациентов, а во время хирургических вмешательств ассистирует врачу. В день таких операций может быть четыре подряд.

"Сейчас в мои обязанности входит прием пациентов. Я рассказываю врачу, какой предварительный диагноз могу поставить. Затем он осматривает человека сам и проверяет, правильно ли я все определила", - рассказывает iSKra.

iSKra (фото предоставлено певицей)

Бывают у певицы и ночные дежурства. По ее словам, у медиков есть собственные приметы и просят близких не желать им "спокойной" или "легкой" смены.

"После таких пожеланий дежурство часто бывает особенно тяжелым, когда скорая приезжает одна за другой", - объясняет артистка.

Самым сложным в работе iSKra называет не операции или ночные смены, а осознание, что ей пока не хватает практического опыта.

"Я понимаю, что не могу все знать, поэтому дома учусь по ночам", - признается она.

Узнают ли певицу пациенты

Коллеги iSKra не сразу узнали, что профессионально занимается музыкой. Некоторые пациенты узнают артистку и удивляются, увидев ее в больнице.

По словам исполнительницы, популярность иногда помогает быстрее установить доверие.

В то же время, она сталкивается со скепсисом людей, которые не понимают, как можно одновременно серьезно заниматься медициной и музыкой.

"Самый поющий человек может лучше объяснить другому певцу, что происходит с его голосом, как правильно подавать звук и в какие резонаторы он должен попадать", - отмечает исполнительница.

iSKra (фото предоставлено певицей)

Почему нельзя шептать, когда пропал голос

Артистка советует при потере голоса не пытаться лечиться самостоятельно, а обратиться к ЛОРу или фониатру.

Специалист должен определить причину проблемы и только после этого назначить лечение.

Теплое питье может помочь согреть связки, но оно не должно быть горячим.

В то же время, сырые яйца, по словам iSKra, не влияют непосредственно на голосовые связи, ведь во время глотания надгортанник закрывает гортань.

Наиболее распространенной ошибкой артистка называет переход на шепот.

"Кажется, что так легче связям, но это самый обман. Когда вы шепчете, связи напрягаются еще больше и травмируются", - предостерегает iSKra.

iSKra (фото предоставлено певицей)

Готовит новую песню и планирует Нацотбор

Несмотря на работу в больнице, певица не покидает музыкальную карьеру. Уже 30 октября она планирует выпустить трек, который ждал релиз два года.

Также iSKra работает над композицией для Национального отбора Евровидения.

"Я прихожу очень уставшая и хочу просто лежать. Но поставила себе условие: хотя бы раз в неделю возвращаться к музыке, в каком бы состоянии ни была. Карьера - это, прежде всего, дисциплина", - подытожила артистка.