Впізнають пацієнти й асистує на операціях: співачка iSKra розповіла про роботу в лікарні

Що iSKra робить у лікарні

Під час прийому артистка оглядає пацієнтів і намагається самостійно визначити попередній діагноз.

Після цього її висновок перевіряє лікар, який за потреби виправляє помилки та пояснює складні моменти.

Також iSKra вже може дістати стороннє тіло з вуха, промити сірчану пробку або ніс.

Перед операціями вона готує пацієнтів, а під час хірургічних втручань асистує лікарю. За день таких операцій може бути чотири поспіль.

"Зараз до моїх обов’язків входить прийом пацієнтів. Я розповідаю лікарю, який попередній діагноз можу поставити. Потім він оглядає людину сам і перевіряє, чи правильно я все визначила", - розповідає iSKra.

iSKra (фото надане співачкою)

Бувають у співачки й нічні чергування. За її словами, медики мають власні прикмети та просять близьких не бажати їм "спокійної" або "легкої" зміни.

"Після таких побажань чергування часто буває особливо важким, коли швидка приїжджає одна за одною", - пояснює артистка.

Найскладнішим у роботі iSKra називає не операції чи нічні зміни, а усвідомлення, що їй поки бракує практичного досвіду.

"Я розумію, що не можу все знати, тому вдома навчаюся по ночах", - зізнається вона.

Чи впізнають співачку пацієнти

Колеги iSKra не одразу дізналися, що вона професійно займається музикою. Натомість деякі пацієнти впізнають артистку та дивуються, побачивши її в лікарні.

За словами виконавиці, популярність іноді допомагає швидше встановити довіру.

Водночас вона стикається зі скепсисом людей, які не розуміють, як можна одночасно серйозно займатися медициною та музикою.

"Людина, яка сама співає, може краще пояснити іншому співаку, що відбувається з його голосом, як правильно подавати звук і в які резонатори він має потрапляти", - зазначає виконавиця.

iSKra (фото надане співачкою)

Чому не можна шепотіти, коли зник голос

Артистка радить у разі втрати голосу не намагатися лікуватися самостійно, а звернутися до ЛОРа або фоніатра.

Фахівець має визначити причину проблеми й лише після цього призначити лікування.

Тепле питво може допомогти зігріти зв’язки, але воно не повинно бути гарячим.

Водночас сирі яйця, за словами iSKra, не впливають безпосередньо на голосові зв’язки, адже під час ковтання надгортанник закриває гортань.

Найпоширенішою помилкою артистка називає перехід на шепіт.

"Здається, що так легше зв’язкам, але це найбільший обман. Коли ви шепочете, зв’язки напружуються ще більше і травмуються", - застерігає iSKra.

iSKra (фото надане співачкою)

Готує нову пісню та планує Нацвідбір

Попри роботу в лікарні, співачка не залишає музичну кар’єру. Уже 30 жовтня вона планує випустити трек, який чекав на реліз два роки.

Також iSKra працює над композицією для Національного відбору на Євробачення.

"Я приходжу дуже втомлена і хочу просто лежати. Але поставила собі умову: хоча б раз на тиждень повертатися до музики, в якому б стані не була. Кар’єра - це насамперед дисципліна", - підсумувала артистка.