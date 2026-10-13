"У меня были совсем другие планы": блогерша Марьяна Гутак о материнстве, карьере и поддержке мужа

О беременности и рождении сына

— Марьяно, вы всегда вели очень активный образ жизни, много путешествовали и сотрудничали с брендами. Как беременность повлияла на вашу профессиональную деятельность?

— Беременность никак не повлияла на мою профессиональную деятельность. Я продолжала работать в своем обычном темпе, как я говорю, в темпе вальса.

Я работала до последнего дня, даже когда мне уже сказали, что я должен идти рожать.

У меня не было такого, чтобы я из-за беременности полностью остановила свою работу.

Мне очень повезло с тем, как проходила беременность. У меня не было токсикоза, не было тех сложностей, которыми меня пугали.

Марианна Гутак с мужчиной (фото: instagram.com/marygutak)

Мое физическое и эмоциональное состояние не изменилось, и я была этому очень рада.

Я продолжала много путешествовать. За беременность у меня было примерно 20 перелетов, а самое далекое путешествие – в Японию на пятом месяце. Потому я не отказывалась от активной жизни.

— Вы рассказывали, что даже в день родов было запланированное рекламное сотрудничество. Как все происходило?

- Да, я действительно работала до последнего дня. У меня в тот день было запланировано рекламное сотрудничество с брендом, которое в результате пришлось перенести на несколько дней.

Я просто пришла на осмотр, а мне говорят, что у меня уже схватки, которых я даже не чувствую. Я вообще ничего не чувствовала и не думала, что именно в тот день буду рожать.

А у меня были планы: нужно идти снимать рекламную интеграцию для бренда, еще я хотела покрасить волосы.

Но меня уже не отпустили. Сказали, что у меня есть час, чтобы вернуться и рожать. Потому все рабочие планы пришлось менять.

— Как быстро после рождения сына вы вернулись к работе? Планировали делать длительную паузу?

– Уже через неделю после родов я продолжила заниматься своей профессиональной деятельностью.

Мне нужно было всего несколько дней, чтобы отойти после родов. Я понимала, что это время мне нужно, поэтому отложила рабочие дела на несколько дней.

Марьяна Гутак с мужем и ребенком (фото: instagram.com/marygutak)

А дальше продолжила заниматься тем, чем занималась раньше. В частности, вернулась к рекламному сотрудничеству, которое пришлось перенести из-за родов.

Для меня беременность и рождение ребенка не стали поводом полностью отказаться от профессиональной деятельности.

О блоге и аудитории

— Насколько изменился ваш блог после появления сына? Какой контент теперь больше всего интересует аудиторию?

– Контент моего блога изменился кардинально. Если до родов у меня была очень активная жизнь, постоянные путешествия и много разных событий, то сейчас у меня есть контент о ребенке.

Я на этом сосредоточила свое внимание. Рассказываю о том, чем живу сейчас, о своем опыте, материнстве.

И я вижу, что это очень интересно моей аудитории. С появлением ребенка меня сейчас смотрит более 300 тысяч человек. И я считаю, что это очень классно.

Мне нравится, что я могу рассказывать о своем опыте, а подписницы в ответ делятся своим. То есть, это не просто ситуация, когда я что-то показываю, а люди смотрят. Мы обмениваемся мнениями, обсуждаем много разных тем.

— Вы говорите о более чем 300 тысячах зрителей. Почему, по-вашему, тема материнства вызвала такой интерес?

— Большая часть моей аудитории в Instagram - это мамы. Поэтому когда я начала рассказывать о своем опыте материнства, это стало для них очень интересно.

Я что-то рассказываю, делюсь происходящим в моей жизни, а они делятся со мной своим опытом. И я, соответственно, тоже это освещаю.

Марианна Гутак (фото: instagram.com/marygutak)

Выходит такой классный обмен мнениями, потому что каждому есть чем поделиться. Мы можем обсуждать многие темы, касающиеся детей и материнства.

И мне это очень нравится, потому что сейчас именно этим я живу.

— Не боялись ли вы потерять часть подписчиков из-за изменения тематики блога? Ведь раньше вас знали, прежде всего, благодаря активному образу жизни и путешествиям.

— Нет, я не боюсь потерять часть своей аудитории из-за появления ребенка.

Я раньше смотрела статистику, проводила опрос и знаю, что большинство моей аудитории – это мамы. Причем это мамы двух, трех, четырех детей старше 30 лет.

Потому я понимаю, что это моя аудитория. Им интересно наблюдать за тем, что сейчас происходит в моей жизни.

Есть, конечно, и небольшая часть студентов и люди, у которых уже взрослые дети. Им тоже интересно смотреть. Не знаю, как студентам, но пожилым людям точно интересно.

Поэтому я не переживаю из-за того, что сейчас мой блог больше посвящен материнству.

О поддержке мужа

— Насколько важна для вас поддержка мужча, чтобы сочетать профессиональную деятельность с воспитанием сына?

— Для меня поддержка мужчины очень важна. Мы разделили обязанности по уходу за ребенком.

Марианна Гутак с мужем и сыном (фото: instagram.com/marygutak)

Он просыпается ночью, переодевает малыша, носит его, убаюкивает. Я занимаюсь другими вопросами: вещами для малыша, покупками, уходом.

Мы настроили командный режим, и все выходит. Я считаю, что если работать в команде, то все классно выходит.

И мне очень нравится, что после рождения сына наши отношения изменились. Муж еще больше стал ценить меня как жену и как маму.

О карьере и материнстве

— Что для вас значит быть успешной женщиной? Реально ли одновременно развиваться в карьере и быть хорошей матерью?

— Для меня быть успешной женщиной - это иметь баланс во всем.

Это и развиваться в карьере с поддержкой мужчины, потому что очень важно, чтобы была именно эта поддержка и быть хорошей мамой.

Хотя говорят, что два в одном невозможно. Но насколько это будет возможно и насколько мне удается, я буду пробовать.

Я не хочу отказываться от профессиональной деятельности, но в то же время для меня очень важно материнство.

Сейчас я только начинаю этот путь и буду смотреть, как все будет складываться.

Марианна Гутак (фото: instagram.com/marygutak)

— Готовы ли вы к тому, что со временем сочетать материнство, работу и личную жизнь может стать сложнее?

— Конечно, я не буду идеализировать свое материнство. Я уверена, что будут ошибки, будут моменты, когда я буду эмоционально истощена и так далее.

Но это все опыт. Каждый момент должен быть прожит, каждый опыт должен быть усвоен и нужно просто двигаться вперед.

Я так смотрю на это. Главное - все правильно структурировать, как и все в моей жизни.

Для меня важно иметь баланс во всем: развиваться в карьере, поддерживать мужчину и быть хорошей мамой. Насколько это удается, я буду пробовать.