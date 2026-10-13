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Інсайдер 13 жовтня 2026, 13:12

"У мене були зовсім інші плани": блогерка Мар’яна Гутак про материнство, кар'єру та підтримку чоловіка

Іванна Пашкевич Іванна Пашкевич Журналістка, редакторка та репортерка Wave RBC.UA
Мар’яна Гутак (фото: instagram.com/marygutak)
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Українська блогерка та інфлюенсерка Мар’яна Гутак (Дирів), яка у жовтні вперше стала мамою, вже через тиждень після пологів повернулася до співпраці з брендами. Попри народження сина, вона не планує відмовлятися від професійної діяльності, хоча визнає, що материнство суттєво змінило її повсякденне життя та тематику блогу.

В ексклюзивному інтерв’ю Wave RBC.UA Мар’яна розповіла, як працювала до останнього дня вагітності, чому не боїться втратити підписників через зміну контенту та як разом із чоловіком поєднує догляд за дитиною з іншими обов’язками.

Про вагітність і народження сина

— Мар’яно, ви завжди вели дуже активний спосіб життя, багато подорожували та співпрацювали з брендами. Як вагітність вплинула на вашу професійну діяльність?

— Вагітність жодним чином не вплинула на мою професійну діяльність. Я продовжувала працювати у своєму звичному темпі, як я кажу, в темпі вальсу.

Я працювала до останнього дня, навіть тоді, коли мені вже сказали, що я маю йти народжувати.

У мене не було такого, щоб я через вагітність повністю зупинила свою роботу.

Мені дуже пощастило з тим, як минала вагітність. У мене не було токсикозу, не було тих складнощів, якими мене лякали.

Мар’яна Гутак з чоловіком (фото: instagram.com/marygutak)

Мій фізичний та емоційний стан не змінився, і я була цьому дуже рада.

Я продовжувала багато подорожувати. За вагітність у мене було приблизно 20 перельотів, а найдальша подорож - до Японії на п'ятому місяці. Тому я не відмовлялася від активного життя.

— Ви розповідали, що навіть у день пологів мали заплановану рекламну співпрацю. Як усе відбувалося?

— Так, я справді працювала до останнього дня. У мене того дня була запланована рекламна співпраця з брендом, яку в результаті довелося перенести на декілька днів.

Я просто прийшла на огляд, а мені кажуть, що в мене вже перейми, яких я навіть не відчуваю. Я взагалі нічого не відчувала й не думала, що саме того дня буду народжувати.

А в мене були плани: потрібно було йти знімати рекламну інтеграцію для бренду, ще я хотіла пофарбувати волосся.

Але мене вже не відпустили. Сказали, що в мене є година, щоб повернутися й народжувати. Тому всі робочі плани довелося змінювати.

— Як швидко після народження сина ви повернулися до роботи? Чи планували робити тривалу паузу?

— Уже через тиждень після пологів я продовжила займатися своєю професійною діяльністю.

Мені потрібно було лише декілька днів, щоб відійти після пологів. Я розуміла, що цей час мені потрібен, тому відклала робочі справи на кілька днів.

Мар’яна Гутак з чоловіком і дитиною (фото: instagram.com/marygutak)

А далі продовжила займатися тим, чим займалася раніше. Зокрема, повернулася до рекламної співпраці, яку довелося перенести через пологи.

Для мене вагітність і народження дитини не стали причиною повністю відмовитися від професійної діяльності.

Про блог та аудиторію

— Наскільки змінився ваш блог після появи сина? Який контент тепер найбільше цікавить аудиторію?

— Контент мого блогу змінився кардинально. Якщо до пологів у мене було дуже активне життя, постійні подорожі й багато різних подій, то зараз у мене контент про дитину.

Я на цьому зосередила свою увагу. Розповідаю про те, чим живу зараз, про свій досвід, про материнство.

І я бачу, що це дуже цікаво моїй аудиторії. З появою дитини мене зараз дивиться понад 300 тисяч людей. І я вважаю, що це дуже класно.

Мені подобається, що я можу розповідати про свій досвід, а підписниці у відповідь діляться своїм. Тобто це не просто ситуація, коли я щось показую, а люди дивляться. Ми обмінюємося думками, обговорюємо багато різних тем.

— Ви говорите про понад 300 тисяч глядачів. Чому, на вашу думку, тема материнства викликала такий інтерес?

— Більша частина моєї аудиторії в Instagram - це мами. Тому, коли я почала розповідати про свій досвід материнства, це стало для них дуже цікаво.

Я щось розповідаю, ділюся тим, що відбувається в моєму житті, а вони діляться зі мною своїм досвідом. І я, відповідно, також це висвітлюю.

Мар’яна Гутак (фото: instagram.com/marygutak)

Виходить такий класний обмін думками, тому що кожній є чим поділитися. Ми можемо обговорювати багато тем, які стосуються дітей і материнства.

І мені це дуже подобається, тому що зараз саме цим я живу.

—​​​​​​​ Чи не боялися ви втратити частину підписників через зміну тематики блогу? Адже раніше вас знали передусім завдяки активному способу життя та подорожам.

— Ні, я не боюся втратити частину своєї аудиторії через появу дитини.

Я раніше дивилася статистику, проводила опитування й знаю, що більшість моєї аудиторії - це мами. Причому це мами двох, трьох, чотирьох дітей, яким більше 30 років.

Тому я розумію, що це моя аудиторія. Їм цікаво спостерігати за тим, що зараз відбувається в моєму житті.

Є, звичайно, і невелика частина студентів, і люди, у яких уже дорослі діти. Їм також цікаво дивитися. Не знаю, як студентам, але старшим людям точно цікаво.

Тому я не переживаю через те, що зараз мій блог більше присвячений материнству.

Про підтримку чоловіка

—​​​​​​​ Наскільки важлива для вас підтримка чоловіка, щоб поєднувати професійну діяльність із вихованням сина?

— Для мене підтримка чоловіка дуже важлива. Ми розділили обов'язки щодо догляду за дитиною.

Мар’яна Гутак з чоловіком і сином (фото: instagram.com/marygutak)

Він прокидається вночі, переодягає малятко, носить його, заколисує. Я займаюся іншими питаннями: речами для малюка, покупками, доглядом.

Ми налаштували командний режим, і все виходить. Я вважаю, що якщо працювати в команді, то все класно виходить.

І мені дуже подобається, що після народження сина наші стосунки змінилися. Чоловік ще більше почав цінувати мене як дружину та як маму.

Про кар'єру та материнство

Що сьогодні для вас означає бути успішною жінкою? Чи реально одночасно розвиватися в кар'єрі та бути хорошою мамою?

— Для мене бути успішною жінкою - це мати баланс у всьому.

Це і розвиватися в кар'єрі з підтримкою чоловіка, тому що дуже важливо, щоб була саме ця підтримка, і бути хорошою мамою.

Хоча кажуть, що два в одному неможливо. Але наскільки це буде можливо й наскільки мені вдаватиметься, я буду пробувати.

Я не хочу відмовлятися від професійної діяльності, але водночас для мене дуже важливе материнство.

Зараз я тільки починаю цей шлях і буду дивитися, як усе складатиметься.

Мар’яна Гутак (фото: instagram.com/marygutak)

—​​​​​​​ Чи готові ви до того, що з часом поєднувати материнство, роботу та особисте життя може стати складніше?

— Звісно, я не буду ідеалізувати своє материнство. Я впевнена, що будуть помилки, будуть моменти, коли я буду емоційно виснажена, і так далі.

Але це все досвід. Кожен момент має бути прожитий, кожен досвід має бути засвоєний, і потрібно просто рухатися вперед.

Я на це так дивлюся. Головне - усе правильно структурувати, як і все в моєму житті.

Для мене важливо мати баланс у всьому: розвиватися в кар'єрі, мати підтримку чоловіка й бути хорошою мамою. Наскільки це буде вдаватися, я буду пробувати.