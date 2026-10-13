"У мене були зовсім інші плани": блогерка Мар’яна Гутак про материнство, кар'єру та підтримку чоловіка
Українська блогерка та інфлюенсерка Мар’яна Гутак (Дирів), яка у жовтні вперше стала мамою, вже через тиждень після пологів повернулася до співпраці з брендами. Попри народження сина, вона не планує відмовлятися від професійної діяльності, хоча визнає, що материнство суттєво змінило її повсякденне життя та тематику блогу.
В ексклюзивному інтерв’ю Wave RBC.UA Мар’яна розповіла, як працювала до останнього дня вагітності, чому не боїться втратити підписників через зміну контенту та як разом із чоловіком поєднує догляд за дитиною з іншими обов’язками.
Про вагітність і народження сина
— Мар’яно, ви завжди вели дуже активний спосіб життя, багато подорожували та співпрацювали з брендами. Як вагітність вплинула на вашу професійну діяльність?
— Вагітність жодним чином не вплинула на мою професійну діяльність. Я продовжувала працювати у своєму звичному темпі, як я кажу, в темпі вальсу.
Я працювала до останнього дня, навіть тоді, коли мені вже сказали, що я маю йти народжувати.
У мене не було такого, щоб я через вагітність повністю зупинила свою роботу.
Мені дуже пощастило з тим, як минала вагітність. У мене не було токсикозу, не було тих складнощів, якими мене лякали.
Мій фізичний та емоційний стан не змінився, і я була цьому дуже рада.
Я продовжувала багато подорожувати. За вагітність у мене було приблизно 20 перельотів, а найдальша подорож - до Японії на п'ятому місяці. Тому я не відмовлялася від активного життя.
— Ви розповідали, що навіть у день пологів мали заплановану рекламну співпрацю. Як усе відбувалося?
— Так, я справді працювала до останнього дня. У мене того дня була запланована рекламна співпраця з брендом, яку в результаті довелося перенести на декілька днів.
Я просто прийшла на огляд, а мені кажуть, що в мене вже перейми, яких я навіть не відчуваю. Я взагалі нічого не відчувала й не думала, що саме того дня буду народжувати.
А в мене були плани: потрібно було йти знімати рекламну інтеграцію для бренду, ще я хотіла пофарбувати волосся.
Але мене вже не відпустили. Сказали, що в мене є година, щоб повернутися й народжувати. Тому всі робочі плани довелося змінювати.
— Як швидко після народження сина ви повернулися до роботи? Чи планували робити тривалу паузу?
— Уже через тиждень після пологів я продовжила займатися своєю професійною діяльністю.
Мені потрібно було лише декілька днів, щоб відійти після пологів. Я розуміла, що цей час мені потрібен, тому відклала робочі справи на кілька днів.
А далі продовжила займатися тим, чим займалася раніше. Зокрема, повернулася до рекламної співпраці, яку довелося перенести через пологи.
Для мене вагітність і народження дитини не стали причиною повністю відмовитися від професійної діяльності.
Про блог та аудиторію
— Наскільки змінився ваш блог після появи сина? Який контент тепер найбільше цікавить аудиторію?
— Контент мого блогу змінився кардинально. Якщо до пологів у мене було дуже активне життя, постійні подорожі й багато різних подій, то зараз у мене контент про дитину.
Я на цьому зосередила свою увагу. Розповідаю про те, чим живу зараз, про свій досвід, про материнство.
І я бачу, що це дуже цікаво моїй аудиторії. З появою дитини мене зараз дивиться понад 300 тисяч людей. І я вважаю, що це дуже класно.
Мені подобається, що я можу розповідати про свій досвід, а підписниці у відповідь діляться своїм. Тобто це не просто ситуація, коли я щось показую, а люди дивляться. Ми обмінюємося думками, обговорюємо багато різних тем.
— Ви говорите про понад 300 тисяч глядачів. Чому, на вашу думку, тема материнства викликала такий інтерес?
— Більша частина моєї аудиторії в Instagram - це мами. Тому, коли я почала розповідати про свій досвід материнства, це стало для них дуже цікаво.
Я щось розповідаю, ділюся тим, що відбувається в моєму житті, а вони діляться зі мною своїм досвідом. І я, відповідно, також це висвітлюю.
Виходить такий класний обмін думками, тому що кожній є чим поділитися. Ми можемо обговорювати багато тем, які стосуються дітей і материнства.
І мені це дуже подобається, тому що зараз саме цим я живу.
— Чи не боялися ви втратити частину підписників через зміну тематики блогу? Адже раніше вас знали передусім завдяки активному способу життя та подорожам.
— Ні, я не боюся втратити частину своєї аудиторії через появу дитини.
Я раніше дивилася статистику, проводила опитування й знаю, що більшість моєї аудиторії - це мами. Причому це мами двох, трьох, чотирьох дітей, яким більше 30 років.
Тому я розумію, що це моя аудиторія. Їм цікаво спостерігати за тим, що зараз відбувається в моєму житті.
Є, звичайно, і невелика частина студентів, і люди, у яких уже дорослі діти. Їм також цікаво дивитися. Не знаю, як студентам, але старшим людям точно цікаво.
Тому я не переживаю через те, що зараз мій блог більше присвячений материнству.
Про підтримку чоловіка
— Наскільки важлива для вас підтримка чоловіка, щоб поєднувати професійну діяльність із вихованням сина?
— Для мене підтримка чоловіка дуже важлива. Ми розділили обов'язки щодо догляду за дитиною.
Він прокидається вночі, переодягає малятко, носить його, заколисує. Я займаюся іншими питаннями: речами для малюка, покупками, доглядом.
Ми налаштували командний режим, і все виходить. Я вважаю, що якщо працювати в команді, то все класно виходить.
І мені дуже подобається, що після народження сина наші стосунки змінилися. Чоловік ще більше почав цінувати мене як дружину та як маму.
Про кар'єру та материнство
— Що сьогодні для вас означає бути успішною жінкою? Чи реально одночасно розвиватися в кар'єрі та бути хорошою мамою?
— Для мене бути успішною жінкою - це мати баланс у всьому.
Це і розвиватися в кар'єрі з підтримкою чоловіка, тому що дуже важливо, щоб була саме ця підтримка, і бути хорошою мамою.
Хоча кажуть, що два в одному неможливо. Але наскільки це буде можливо й наскільки мені вдаватиметься, я буду пробувати.
Я не хочу відмовлятися від професійної діяльності, але водночас для мене дуже важливе материнство.
Зараз я тільки починаю цей шлях і буду дивитися, як усе складатиметься.
— Чи готові ви до того, що з часом поєднувати материнство, роботу та особисте життя може стати складніше?
— Звісно, я не буду ідеалізувати своє материнство. Я впевнена, що будуть помилки, будуть моменти, коли я буду емоційно виснажена, і так далі.
Але це все досвід. Кожен момент має бути прожитий, кожен досвід має бути засвоєний, і потрібно просто рухатися вперед.
Я на це так дивлюся. Головне - усе правильно структурувати, як і все в моєму житті.
Для мене важливо мати баланс у всьому: розвиватися в кар'єрі, мати підтримку чоловіка й бути хорошою мамою. Наскільки це буде вдаватися, я буду пробувати.