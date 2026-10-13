"Это больно". Актриса Лиза Зайцева об эмиграции в Барселону, страх за близких в Киеве и новой профессии

О романтической комедии "Танці зі штангою"

– Расскажите о своей героине. Что вас заинтересовало в этой роли?

– Меня всегда заводят в ступор такие вопросы, потому что характеристика персонажа, это же результат ее действий. Мы не играем "застенчивость" или "отчаянность". Эти качества проявятся сами в зависимости от того, как моя героиня ведет себя в конкретных обстоятельствах.

Поэтому для меня Карина - это не набор характеристик. Я смотрю на то, как она действует, чего хочет, чего боится и как себя ведет, когда оказывается в сложных ситуациях. И вот тогда мы и понимаем, какая она на самом деле. Одно могу сказать - удача не была на ее стороне в течение жизни и ей пришлось отказаться от своих мечтаний.

А зацепило именно это сходство жизненного пути: ровно пятнадцать лет назад я профессионально танцевала, как и Карина. С детства я смотрела "Танцы со звездами" и мечтала когда-то принять участие именно как танцовщица, а не как приглашенная звезда.

Танцевать в кино было моей мечтой. Когда мне послали этот кастинг, я сразу почувствовала, что это мое. Кстати, пробы мне послали прямо перед Новым годом, 30 декабря, кажется. Такой вот подарок под елку.

Но я хочу заметить, что я, как и героиня, очень долго не занималась танцами. Да, я поддерживаю физическую активность, но это совсем не то же, что танцы.

– Ваша героиня не смогла осуществить свою мечту. Был ли у вас моменты, когда вы чувствовали, что цель, к которой шли, может не осуществиться? Как вы переживали этот период и что помогло вам двигаться дальше?

– Актерская жизнь в принципе такова: ты постоянно ожидаешь осуществления этой мечты, получение той или иной роли. С опытом наработался иммунитет. Но в моей жизни произошла еще эмиграция. Она разбила все мои мечты.

Все, что я строила годами, в один день перестало существовать. Это было больно. Время помогло, но помогли и действия. Пока я начала свой путь в другой деятельности, но никогда не закрываю дверь в актерство.

Лиза Зайцева (фото: представители актрисы)

– Как думаете, когда стоит продолжать бороться за свою мечту, а когда - честно признать, что пора изменить направление?

– Когда осознаешь, что гораздо круче садиться за руль своей жизни. Как

актриса я всегда завишу от чьего-то одобрения. А хочется зависеть от

себя, а не от кого-нибудь.

Я действительно считаю, что в актерской профессии львиная доля успеха - это удача. Поэтому всегда нужно иметь запасной план. Не потому, что ты не веришь в свою мечту, а потому, что ты не хочешь ставить всю свою жизнь на паузу в ожидании, пока кто тебя изберет.

– У героя фильма Сашка из-за чувства к девушке немного меняются приоритеты - он уже не так сосредоточен на спорте. Знакома ли вам ситуация, когда влюбленность настолько увлекает, что любимое дело уходит на второй план? Как в такие моменты находить баланс между личной и профессиональной жизнью?

– Если честно, мне это не знакомо. Когда я была юная, я всегда во главу угла

ставила тренировки по танцам, позже обучение в театральном, а затем работу.

До 30-ти ты должен лупить ту стену и отдаваться по полной. Конечно, теперь с появлением семьи и ребенка я балансирую. Я очень много времени уделяю сыну. Приоритеты поменялись, ответственности гораздо больше. И, вероятно, теперь я просто по-другому понимаю, что такое успех. Раньше это была карьера, сейчас еще возможность быть рядом с семьей.

Зайцева с сыном (фото: представители актрисы)

Жизнь между Украиной и Испанией

– Сейчас вы живете в Барселоне, но продолжаете работать в украинском кино. Как выглядит ваша профессиональная реальность? С какими трудностями приходится сталкиваться из-за постоянных поездок?

– Ох, непросто. Последнее мое путешествие длилось два месяца, это было очень долго. Я очень грустила, а мой сын Марк даже обижался. Это больно, но отказываться от работы тоже. Это и есть и тот "баланс", о котором я говорила раньше. Наверное, идеального баланса вообще нет. Ты просто постоянно пытаешься найти точку, в которой всем будет максимально хорошо.

– Возвращаясь из относительно мирной реальности в Барселоне в Украину, где продолжаются обстрелы, происходят эвакуации из поездов и отключения света, насколько сложно морально снова адаптироваться к этим условиям? Возникает ли страх и как вы с ним справляетесь?

– Ну, конечно, есть страх, но он возникает непосредственно при обстреле. До поездки у меня нет страха. Но последние события в Киеве - это ужас, и они очень пугают.

Я подписана на Telegram-каналы, постоянно слежу за новостями из Киева. Там мои родители, и мы 24/7 на связи. Наверное, самое страшное это не сам момент, когда я еду в Украину, а осознание, что в любой момент может что-то случиться с твоими близкими, а я далеко.

– Многие украинцы не выдерживают жизнь за границей и возвращаются, а кто-то, напротив, находит себя в новой среде. К какой категории вы относите себя?

– Я отношусь к той категории людей, которые готовы все вытерпеть за границей, чтобы только мой ребенок не проживал опыта войны. Первые полтора года эмиграции - это очень сложно.

Ты просто существуешь, решая постоянные проблемы, заново учишься говорить, изучаешь сотни новых правил, строишь свою жизнь с нуля. Все незнакомо и чуждо. Ты - ноль. Но шаг за шагом, год за годом ты привыкаешь, принимаешь и просто двигаешься дальше.

– Что вам дает жизнь в Барселоне, а чего там больше не хватает?

– Жизнь в Барселоне дает мне тепло. Здесь почти всегда светит солнце, так что даже в самые дни твоей жизни ты можешь выйти на улицу, и тебя согреет солнце. А не хватает дома. Наверное, сложнее всего объяснить человеку, который никогда не эмигрировал: ты можешь полюбить новое место, но оно не обязательно станет твоим домом.

Лиза Зайцева о жизни в Барселоне (фото: представители актрисы)

Актерская карьера

– Трудно находить роли, когда живешь за границей? Случалось ли, что вам отказывали, предпочитая актеров, которые находятся в Украине и могут быстрее приехать на съемки?

– Да, безусловно. Как ни крути, людей пугает твоя геолокация: "Как далеко", "Ой, а как ее привезти?", "Ой, а как это сложно". И это нормально. Конечно, легче утвердить ту актрису, которая находится в Украине. Но когда роль твоя, когда ты понравишься на 100%, то уже ни для кого не станет преградой твое расстояние. Поэтому я просто продолжаю ходить на кастинги.

– Актерство - это ваш основной доход сегодня приходится проявлять себя и в других сферах?

– В августе я получила свой последний сертификат по тренерству по пилатесу. Эта идея возникла год назад, и в этом месяце я уже начала тренировать девушек. Я решила двигаться в сторону спорта и тренерства.

Хочу помогать женщинам становиться здоровее и сильнее. Теперь у меня появился дополнительный источник дохода, но для меня это не только о деньгах. Мне очень нравится сам процесс работы с людьми и то, что я могу видеть прогресс.

– Какой вы видите свою актерскую карьеру сейчас? Довольны ли тем, как она развивается, чувствуете ли вы, что хотите большего?

– Я всегда хочу большего. У меня и в Барселоне есть агент, я постоянно хожу на

кастинги. Пока желаемого результата нет, но и останавливаться не собираюсь. Я вообще не очень умею останавливаться, если чего-то хочу.

– Какую роль вы хотели бы сыграть, но пока не имели такой возможности?

– Хочу очень выйти на испаноязычные и англоязычные рынки. Хотелось бы проявить себя здесь. В Испании очень круто развит Netflix, поэтому let's see… Мне кажется, мечтать очень важно, а еще важнее - действовать. Ибо сама мечта без действий ничего не изменит.

Зайцева рассказала о новой профессии (фото: представители актрисы0

Барселона, быт и привычки

– Какие места в Барселоне вы полюбили больше всего, а какие совсем не пришлись по душе?

– Я ненавижу туристические центры города. Площадь Каталонии для меня – это ад. Ну и какие-то гетто-районы, но я там никогда и не бываю даже. Но в общем я обожаю Барселону. Главное - не летом. Мой сезон - с сентября по май, когда можно гулять по любимым готическим улочкам, когда не жжет солнце. А зимой прийти и сесть у моря, когда вокруг никого нет - это вообще моя терапия.

– Какие места в Барселоне вы бы посоветовали человеку, который приезжает впервые, но не хочет ограничиваться только туристическими маршрутами?

– Я очень люблю наш регион, Каталонию. Это сочетание невероятно красивой

природы: горы, реки, водопады и моря. Мне нравятся Sitges, Castelldefels, Girona, но главное - не в туристический сезон. А вот самые лучшие и любимые пляжи для отдыха летом - это побережье Costa Brava. Мы всегда словно переносимся в детство в Крым, когда там, потому что природа очень похожа.

– Какие испанские блюда вам нравятся больше всего? А к какой местной пище так и не удалось привыкнуть?

– Я не очень люблю испанскую кухню. Ну, извините, у нас просто очень высокая

планка после вкусной украинской кухни.

Здесь прекрасные продукты в супермаркетах: все свежее, рыба, морепродукты, всегда есть все фрукты, практически круглый год. Но именно способ приготовления мне часто не подходит - для меня все очень жирное. Поэтому мы очень редко едим в заведениях.

Еще я слежу за своим рационом, поэтому нет лучшего места, чем дома. Мой муж всегда говорит, что я должен открыть заведение с завтраками. Возможно, когда-нибудь так и будет.

Лиза Зайцева о еде в Барселоне (фото: представители актрисы)

– Есть ли украинское блюдо или продукт, по которому вы особенно скучаете, находясь в Барселоне?

– Я все нахожу на полках. Здесь есть украинские магазины, где я могу купить

кисломолочный творог и гречку. А моя подруга уже даже сыр сама делает дома, мы прекрасно приспособились. На самом деле, после нескольких лет за границей ты уже понимаешь, где что искать, и многие вещи перестают быть проблемой.

– Что вам больше всего нравится в испанском образе жизни? А к какой местной привычке вам было сложнее всего привыкнуть?

– Это очень спортивная нация, и мне это очень нравится. На пробежке

утром я встречаю людей совершенно всех возрастов - от 20 до 80 лет. А вот к чему я никак не могу привыкнуть - это медленный образ жизни.

У них постоянно "mañana", то есть "завтра". Но иногда мне кажется, что "mañana" – это просто "никогда". Для меня, как для человека, привыкшего все делать быстро, это был подлинный культурный шок. Но понемногу и к этому привыкаешь.

– Есть ли что-нибудь в украинском быту или образе жизни, что после переезда вы начали ценить гораздо больше?

– Наша нация очень старательна и трудолюбива. Люди берут ответственность на себя, много работают, а еще - мы очень любим чистоту. Я это знала и раньше, но жизнь за границей еще больше подсветила мне эти наши преимущества.

Когда ты оказываешься в другой среде, ты начинаешь гораздо четче видеть не только то, чего тебе не хватает дома, но и то, чем ты действительно гордишься.

Деньги, жизнь и мечты

– Где, по вашему мнению, дороже жить - в Испании или Украине? На что обычно тратите больше средств в Барселоне и в Украине?

– Если мы сравниваем аренду жилья и продукты, то цены во многих категориях

уже достаточно схожи. Но, например, если в Киеве можно арендовать квартиру

500 евро, здесь - нет (даже за городом). Если же это новостройка, хороший район, 2-3 комнаты, то цена может быть очень похожей.

Здесь очень высокие налоги. Мы платим около 40%. Откладывать деньги здесь очень сложно. В целом, наш уровень жизни значительно снизился. В Украине мы могли позволить себе гораздо больше. Но в то же время мы видим, куда идут эти налоги.

Барселона, например, очень много внимания уделяет доступности и инклюзивности городской среды. Поэтому здесь есть вещи, за которые ты больше платишь, но и получаешь другое качество городской инфраструктуры, доступной бесплатной медицины и социальных сервисов.

– О чем вы мечтаете сегодня больше всего? И делаете ли уже конкретные шаги к осуществлению этой мечты?

– Больше всего я мечтаю о том, чтобы наконец оставили в покое Украину. А насчет моих личных мечтаний - это построить новую карьеру в тренерстве. Мечтаю о своей студии пилатеса в Барселоне. И, наверное, хочу доказать самой себе, что после большого изменения жизни можно не просто начать все сначала, но и построить что-то новое и свое.