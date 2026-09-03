"Такие заведения в Украине есть": шеф Мацюта рассказал, готовы ли наши рестораны к Michelin

Готова ли Украина к Michelin

Мацюта объяснил, что приход Michelin в страну тесно связан с развитием туризма, поэтому оценивать только уровень отдельных ресторанов в этом вопросе недостаточно.

"На самом деле это очень сложно даже представить, потому что это все-таки о развитии туризма. Michelin - более коммерческая история", - отметил он.

Мацюта подчеркнул, что для прихода Michelin недостаточно иметь несколько сильных ресторанов.

Важны безопасность страны и туристический потенциал конкретного региона.

"Это о туризме, чтобы туристы приезжали", - объяснил шеф.

Сам повар имеет опыт посещения и работы в ресторанах мирового уровня.

Сравнивая их с украинскими заведениями, он пришел к выводу, что у Украины уже есть рестораны соответствующего уровня.

"Когда я был в ресторанах с одной и тремя звездами Michelin и в заведениях The World's 50 Best, то был удивлен: почему мы не можем получить Michelin?" - рассказал он.

По мнению Мацюты, решающими для таких ресторанов является не только сложность блюд или статус заведения, а четкая философия и способность ежедневно поддерживать одинаково высокий уровень.

"По факту там философия и качество, которое нужно ежедневно содержать. И такие заведения в Украине есть", - подчеркнул шеф.