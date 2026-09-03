"Такие заведения в Украине есть": шеф Мацюта рассказал, готовы ли наши рестораны к Michelin
У нас уже есть рестораны, которые по уровню кухни могли бы претендовать на признание Michelin. Однако появление знаменитого ресторанного гида зависит не только от качества конкретных заведений - важны остаются безопасность и туристическая привлекательность страны.
Такое мнение шеф-повар Андрей Мацюта высказал в интервью Wave RBC.UA.
Готова ли Украина к Michelin
Мацюта объяснил, что приход Michelin в страну тесно связан с развитием туризма, поэтому оценивать только уровень отдельных ресторанов в этом вопросе недостаточно.
"На самом деле это очень сложно даже представить, потому что это все-таки о развитии туризма. Michelin - более коммерческая история", - отметил он.
Мацюта подчеркнул, что для прихода Michelin недостаточно иметь несколько сильных ресторанов.
Важны безопасность страны и туристический потенциал конкретного региона.
"Это о туризме, чтобы туристы приезжали", - объяснил шеф.
Сам повар имеет опыт посещения и работы в ресторанах мирового уровня.
Сравнивая их с украинскими заведениями, он пришел к выводу, что у Украины уже есть рестораны соответствующего уровня.
"Когда я был в ресторанах с одной и тремя звездами Michelin и в заведениях The World's 50 Best, то был удивлен: почему мы не можем получить Michelin?" - рассказал он.
По мнению Мацюты, решающими для таких ресторанов является не только сложность блюд или статус заведения, а четкая философия и способность ежедневно поддерживать одинаково высокий уровень.
"По факту там философия и качество, которое нужно ежедневно содержать. И такие заведения в Украине есть", - подчеркнул шеф.