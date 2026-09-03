"Такі заклади в Україні є": шеф Мацюта розповів, чи готові наші ресторани до Michelin

Чи готова Україна до Michelin

Мацюта пояснив, що прихід Michelin до країни тісно пов'язаний із розвитком туризму, тому оцінювати лише рівень окремих ресторанів у цьому питанні недостатньо.

"Насправді це дуже складно навіть уявити, тому що це все-таки про розвиток туризму. Michelin - більш комерційна історія", - зазначив він.

Мацюта наголосив, що для приходу Michelin недостатньо мати кілька сильних ресторанів.

Важливими є безпека країни та туристичний потенціал конкретного регіону.

"Це про туризм, щоб туристи приїжджали", - пояснив шеф.

Сам кухар має досвід відвідування та роботи в ресторанах світового рівня.

Порівнюючи їх з українськими закладами, він дійшов висновку, що Україна вже має ресторани відповідного рівня.

"Коли я був у ресторанах з однією і трьома зірками Michelin та в закладах The World's 50 Best, то був здивований: чому ми не можемо отримати Michelin?" - розповів він.

На думку Мацюти, вирішальними для таких ресторанів є не лише складність страв чи статус закладу, а чітка філософія та здатність щодня підтримувати однаково високий рівень.

"По факту там філософія і якість, яку треба щоденно тримати. І такі заклади в Україні є", - наголосив шеф.