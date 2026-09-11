Что портит даже дорогой образ: блиц с основательницей TONiA Антониной Белинской

— Какой модный тренд вы стерли бы из истории навсегда?

— Не могу ответить на этот вопрос, честно говоря, потому что я не совсем о горячих трендах. У меня бренд о постоянстве, не о скорой моде. Поэтому я просто не фокусируюсь на таких вещах.

— Какая вещь может испортить даже очень дорогой образ?

– Перебор с макияжем.

— А если бы вам завтра запретили работать в моде, кем бы вы были?

— Я 20 лет проработала художницей по костюмам в кино. А мой путь как дизайнера - как раз новый.

Мне очень трудно представить, чтобы кто-то мне что-нибудь мог запретить. Если бы это произошло, у меня есть другая профессия.

— Что для дизайнера страшнее услышать: "Это не модно" или "Это не продается"?

— Наверное, если выбирать между этими - "не модно", конечно.

Антонина Белинская (фото: instagram.com/antoninabelinska)

— Может ли мода быть вне политики - да или нет?

— Да, конечно, может быть. Хотя на самом деле подождите: глядя, как измерять эти значения. Если мы говорим, например, о тяготении к демократии, о том, в какой стране мы все хотим жить, то да. Но я просто не понимаю, как именно мода может влиять на эти процессы.

Мы можем изучить свои корешки, себя, историю и то, что делали деятели перед нами. И тогда мода влияет.

К примеру, у меня была коллекция "Скарби антів", и большинство людей на показе не знали, кто такие анти.

Мы раздали вкладыши, где это расписали, и люди узнали часть своих корней. Если это можно назвать политическим проявлением, то влияет.

А если смотреть на это как на исследование себя, своих корней, то, наверное, мода может быть немножко в отдельности. Это многослойный вопрос.