Що псує навіть дорогий образ: бліц із засновницею TONiA Антоніною Белінською

— Який модний тренд ви б стерли з історії назавжди?

— Не можу відповісти на це питання, чесно кажучи, тому що я не зовсім про гарячі тренди. У мене бренд про сталість, не про швидку моду. Тому я просто не фокусуюся на таких речах.

— Яка річ може зіпсувати навіть дуже дорогий образ?

— Перебор з макіяжем.

— А якби завтра вам заборонили працювати в моді, ким би ви були?

— Я 20 років пропрацювала художницею з костюмів у кіно. А мій шлях як дизайнерки - якраз новий.

Мені дуже важко уявити, щоб хтось мені щось міг заборонити. Якщо б так сталося, у мене є інша професія.

— Що для дизайнера страшніше почути: "Це не модно" чи "Це не продається"?

— Напевно, якщо вибирати між цими - "не модно", звісно.

Антоніна Белінська (фото: instagram.com/antoninabelinska)

— Чи може мода бути поза політикою - так чи ні?

— Так, звісно, може бути. Хоча насправді, почекайте: дивлячись, як вимірювати ці значення. Якщо ми говоримо, наприклад, про тяжіння до демократії, про те, в якій країні ми всі хочемо жити, то так. Але я просто не розумію, як саме мода може впливати на ці процеси.

Ми можемо досліджувати своє коріння, себе, історію і те, що робили діячі перед нами. І тоді мода впливає.

Наприклад, у мене була колекція "Скарби антів", і більшість людей на показі не знали, хто такі анти.

Ми роздали вкладиші, де це розписали, і люди дізналися про частину свого коріння. Якщо це можна назвати політичним проявом, то тоді впливає.

А якщо дивитися на це як на дослідження себе, свого коріння, то, напевно, мода може бути трошки окремо. Це багатошарове питання насправді.