Что читает и кого слушает Сергей Жадан? Блиц с писателем и музыкантом
На этих выходных, с 28 по 30 августа, состоялась уже вторая "Литературная ярмарка", на которой побывали десятки известных культурных деятелей, книжных издательств и тысячи посетителей. Харьковчане имели возможность посетить интересные мероприятия, пообщаться и купить новые книги, что сейчас особенно актуально, учитывая огромные убытки после российских обстрелов.
Одним из организаторов фестиваля был Благотворительный фонд Сергея Жадана. Сам писатель и музыкант также провел выходные на мероприятии – общался с посетителями, проводил события и выступил на закрытии фестиваля с группой "Жадан и Собаки".
Wave RBC.ua также посетил "Литературную ярмарку" и пообщался с Сергеем о любимых книгах, музыке и Харькове. Детальнее читайте в блице с писателем.
Как вам мероприятие?
Все хорошо: много людей, хорошая публика, внимательная аудитория, много гостей. Когда делаешь такое большое мероприятие, проблемы могут возникнуть там, где ты их не ждешь, но наша команда готова ко всему.
О чем мечтаете на следующих подобных мероприятиях?
Мечтаю следующий фестиваль провести на открытом воздухе, в больших аудиториях, с большим количеством аппаратуры. Чтобы были не тысячи, а десятки тысяч человек. Но это вопрос безопасности.
Кого вы мечтаете когда-нибудь пригласить на такое мероприятие?
В этом плане у нас все хорошо, кого мы мечтаем, того и приглашаем. И очень рады, что наши авторы и гости соглашаются, обычно нам никто не отказывает. Это очень приятно, потому что здесь уже речь идет не о наших амбициях, а об уважении к харьковчанам, людям, которые живут в этом месте, работают, служат, воюют, защищают город и страну.
Любимый украинский современный писатель или писательница?
Я с большой любовью отношусь, в принципе, к литературе, слежу за тем, что появляется, за новыми именами, новыми книгами писателей, которых я читаю уже много лет. Я бы не выделял никого, потому что это будет не совсем корректно, боюсь кого-нибудь не вспомнить.
Топ-3 книги из последних прочитанных?
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Первый том собрания сочинений Василия Стуса, вышедший в издательстве "Смолоскип" – это начало полного собрания сочинений Стуса. Мне кажется, это очень важно, это прям стратегическая вещь.
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Традиционно нравятся книги, которые издает наш харьковчанин Александр Савчук, здесь топом не обойдешься, все очень качественно и очень интересно.
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"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" издала антологию "Украинская рыцарская поэзия" - интереснейший проект, как всегда, любовно подобранный и упорядоченный Иваном Малковичем. Учитывая, что недавно прилетело по складам “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ” и уничтожено большое количество книг, хочется призвать всех поддержать издательство.
Любимая музыкальная группа?
"Курган & Агрегат", конечно. К вашему предыдущему вопросу, кого бы я мечтал увидеть, я мечтал увидеть "Курган & Агрегат", мы их пригласили, они выступили на открытии, за что им большое спасибо.
"Буфет" или "МакДональдс"?
"МакДональдс". Я к "Буфету", конечно, как харьковчанин, отношусь с большим уважением, но я фанат "МакДональдса". Это произошло еще до того, как в Харькове появился "Буфет".
Любимое место в Харькове?
Улица Искусств.
Чего, по вашему мнению, не хватает сейчас Харькову?
Мира, окончания войны. Война все ломает, это самое ужасное, что может быть. С одной стороны, мы видим сотни прекрасных замечательных фантастических людей, с другой – прилеты, пожары. Это ненормальность максимальная и очень сильно выворачивает. Но люди сильные, Харьков – сильный город, город с характером, город с чувством иронии, город со стратегическим видением своего будущего.