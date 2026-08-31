Що читає та кого слухає Сергій Жадан? Бліц з письменником та музикантом

Як вам захід?

Все добре: багато людей, хороша публіка, уважна аудиторія, багато гостей. Коли робиш такий великий захід, проблеми можуть виникнути там, де ти їх не чекаєш, але наша команда готова до всього.

Про що мрієте на наступних подібних заходах?

Мрію наступний фестиваль провести на відкритому повітрі, у великих аудиторіях, з великою кількістю апаратури. Щоб були не тисячі, а десятки тисяч людей. Але це питання безпеки.

Кого ви мрієте колись запросити на такий захід?

В цьому плані в нас все добре, кого ми мріємо, того і запрошуємо. І дуже тішимося, що наші автори та гості погоджуються, зазвичай нам ніхто не відмовляє. Це дуже приємно, бо тут вже йдеться не про наші амбіції, а про повагу до харківʼян, до людей, які живуть в цьому місці, працюють, служать, воюють, захищають місто та країну.

Улюблений український сучасний письменник чи письменниця?

Я з великою любовʼю ставлюсь, в принципі, до літератури, слідкую за тим, що зʼявляється, за новими іменами, новими книжками письменників, яких я читаю вже багато років. Я би не відокремлював нікого, бо це буде не зовсім коректно, боюсь когось не згадати.

Топ-3 книжки з останніх прочитаних?

Перший том зібрання творів Василя Стуса, який вийшов у видавництві “Смолоскип” – це початок повного зібрання творів Стуса. Мені здається, це надзвичайно важливо, це прям стратегічна річ.

Традиційно подобаються книжки, які видає наш харківʼянин Олександр Савчук, тут навіть топом не обійдешся, все дуже якісно і дуже цікаво.

“А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” видала антологію "Українська лицарська поезія" – надзвичайно цікавий проект, як завжди, любовно підібраний й укладений Іваном Малковичем. Враховуючи те, що нещодавно прилетіло по складах “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ” і знищена велика кількість книжок, хочеться закликати всіх підтримати видавництво.

Улюблений музичний гурт?

"Курган & Агрегат", звичайно. До вашого попереднього питання, кого би я мріяв побачити, я мріяв побачити "Курган & Агрегат", ми їх запросили, вони виступили на відкритті, за що їм велика подяка.

"Курган & Агрегат" - улюблений музичний гурт Сергія Жадана (фото: instagram.com)

"Буфет" чи "МакДональдз"?

“МакДональдз”. Я до “Буфету”, звичайно, як харківʼянин, ставлюся з великою повагою, але я фанат “МакДональдзу”. Це сталося ще до того, як в Харкові зʼявився “Буфет”.

Улюблене місце в Харкові?

Вулиця Мистецтв.

Чого, на вашу думку, не вистачає Харкову наразі?

Миру, завершення війни. Війна все ламає, це найстрашніше, що може бути. З одного боку ми бачимо сотні прекрасних чудових фантастичних людей, з іншого – прильоти, пожежі. Це ненормальність максимальна і це дуже сильно вивертає. Але люди сильні, Харків сильне місто, місто з характером, місто з почуттям іронії, місто зі стратегічним баченням свого майбутнього.