О свободе в творчестве и отказе от перфекционизма

– Вы сейчас находитесь в очень активном творческом периоде – музыка, телевидение, актерство, новые сценические проекты. Но музыка остается важной частью вашей истории. Какой вы сами видите себя как артистку сегодня и что больше всего изменилось в вашем звучании и подходе к творчеству за последние годы?

– Сегодня я вижу себя более свободной и откровенной. Я перестала пытаться втиснуть себя в какие-нибудь рамки или быть для кого-то идеальной.

Раньше было слишком много перфекционизма и желания контролировать каждый пустяк. Сейчас в творчестве появилось больше лёгкости, драйва и самоиронии. Я позволила себе быть разной: не только драматичной, но и дерзкой, смелой и просто жить в данный момент.

Музыка для меня – это пространство, где я никому ничего не доказываю. Это просто то состояние, в котором я нахожусь прямо сейчас.

Lida Lee (фото предоставлено певицей)

О "БУЛАLOVE" и праве на передышку

– Вы неоднократно говорили о поиске собственного звучания и о том, что хотите создавать музыку, максимально отвечающую вам самой. Недавно вы представили новый сингл "БУЛАLOVE". Он чувствуется очень свободным, дерзким и самоироническим. Как этот релиз отражает ваше нынешнее внутреннее состояние и о чем вам сегодня важнее говорить со слушателем?

– Сегодня мне важнее говорить со слушателями о том, что давать себе право на передышку – это нормально и жизненно необходимо.

"БУЛАLOVE" – это состояние, когда ты просто нажимаешь "удалить чат" во всем, что тебя истощает, и выбираешь движение вперед! Поставила шах, поставила мат и дальше на своей скорости.

О личном опыте и женской трансформации

– В ваших публичных разговорах много личных тем – эмоции, отношения, женственность, самовыражение, право быть собой. Насколько ваш личный опыт является источником для музыки? Есть ли темы, о которых вы еще не говорили в песнях, но хотели бы?

– Музыка для меня всегда была и является главным личным дневником. Я просто не умею петь о том, чего не прожила или не почувствовала сама.

Мне сейчас интересно изучить темы женской трансформации. Те этапы, когда ты остаешься наедине с собой вне софитов и камер и именно там находишь свои настоящие ответы. Думаю, в будущих релизах я раскрою эти грани еще более откровенно.

Lida Lee (фото предоставлено певицей)

О новых релизах и планах

– Если говорить уже о ближайших планах: над чем вы сейчас работаете в музыке? Следует ли ожидать новых релизов в ближайшее время, и какой вы видите музыкальную историю Lida Lee дальше?

– Сейчас у нас очень насыщенный график: съемки по телевидению, выступления. Но параллельно мы постоянно в студии и пишем новый материал.

"БУЛАLOVE" – это только начало. Впереди еще больше стильного украинского поп-саунда, смелых визуальных экспериментов и новых синглов.

Моя главная цель сейчас – дарить людям энергию, заряжать на уверенность и помогать поймать это slay-состояние при любых обстоятельствах.