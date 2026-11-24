Про свободу у творчості та відмову від перфекціонізму

– Ви зараз перебуваєте в дуже активному творчому періоді - музика, телебачення, акторство, нові сценічні проєкти. Але музика залишається важливою частиною вашої історії. Якою ви самі бачите себе як артистку сьогодні і що найбільше змінилося у вашому звучанні та підході до творчості за останні роки?

– Сьогодні я бачу себе більш вільною та відвертою. Я перестала намагатися втиснути себе в якісь рамки чи бути для когось ідеальною.

Раніше було занадто багато перфекціонізму й бажання контролювати кожну дрібницю. Зараз у творчості з’явилося більше легкості, драйву та самоіронії. Я дозволила собі бути різною: не тільки драматичною, а й зухвалою, сміливою та просто жити в моменті.

Музика для мене - це простір, де я нікому нічого не доводжу. Це просто той стан, у якому я перебуваю прямо зараз.

Lida Lee (фото надане співачкою)

Про "БУЛАLOVE" та право на перепочинок

– Ви неодноразово говорили про пошук власного звучання і про те, що хочете створювати музику, яка максимально відповідає вам самій. Нещодавно ви презентували новий сингл "БУЛАLOVE". Він відчувається дуже вільним, зухвалим і самоіронічним. Як цей реліз відображає ваш нинішній внутрішній стан і про що вам сьогодні найважливіше говорити зі слухачем?

– Сьогодні мені найважливіше говорити зі слухачами про те, що давати собі право на перепочинок - це нормально і життєво необхідно.

"БУЛАLOVE" - це стан, коли ти просто натискаєш "видалити чат" у всьому, що тебе виснажує, і обираєш рух уперед! Поставила шах, поставила мат і далі на своїй швидкості.

Про особистий досвід та жіночу трансформацію

– У ваших публічних розмовах багато особистих тем - емоції, стосунки, жіночність, самовираження, право бути собою. Наскільки сьогодні ваш особистий досвід є джерелом для музики? І чи є теми, про які ви ще не говорили в піснях, але хотіли б?

– Музика для мене завжди була і є головним особистим щоденником. Я просто не вмію співати про те, чого не прожила чи не відчула сама.

Мені зараз цікаво досліджувати теми жіночої трансформації. Ті етапи, коли ти залишаєшся наодинці з собою поза софітами та камерами й саме там знаходиш свої справжні відповіді. Думаю, у майбутніх релізах я розкрию ці грані ще відвертіше.

Lida Lee (фото надане співачкою)

Про нові релізи та плани

– Якщо говорити вже про найближчі плани: над чим ви зараз працюєте у музиці? Чи варто очікувати нових релізів найближчим часом, і якою ви бачите музичну історію Lida Lee далі?

– Зараз у нас дуже насичений графік: зйомки на телебаченні, виступи. Але паралельно ми постійно в студії та пишемо новий матеріал.

"БУЛАLOVE" - це тільки початок. Попереду ще більше стильного українського поп-саунду, сміливих візуальних експериментів і нових синглів.

Моя головна мета зараз - дарувати людям енергію, заряджати на впевненість і допомагати спіймати цей slay-стан за будь-яких обставин.