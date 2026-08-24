"Мы поколение отложенной войны": как известные украинцы сегодня воспринимают День Независимости

За годы полномасштабной войны День Независимости для многих украинцев приобрел совсем другое значение. Вместо привычного празднования все чаще звучат слова об ответственности, памяти, цене свободы и людях, благодаря которым Украина продолжает оставаться независимой.

24 августа Wave RBC.UA спросил у известных украинцев, что для них сегодня означает День Независимости, как изменилось отношение к этой дате из-за войны и что они хотели бы пожелать стране.

Оксана Забужко

Для меня День Независимости всегда был одним из самых больших праздников в году. 24 августа 1991 года я была под украинским Парламентом, вместе со всеми ожидала решения голосования об акте независимости.

И помню, как через два дня приехал Анатолий Собчак, "приводить нас в сознание" и уверять, что мы один народ. Тогда вся толпа единодушно проревела ему: "Нет!".

Были опасения, что начнется война, однако тогда обошлось, поэтому я всегда говорю, что мы поколение "отложенной войны".

Это все часть меня и моей биографии, осознания независимости - как твоего собственного действия.

Оксана Забужко (фото: Getty Images)

Как то, в чем ты участвуешь, и то, что является частью твоей жизни, твоей ответственности и активности.

Я понимаю, что сейчас это ощущается ещё острее и масштабнее, однако лично для меня это всегда был один из самых важных дней в году.

Победы нам всем и как можно скорее.

Вячеслав Хостикоев

Для меня День Независимости - это еще одно напоминание и праздник того, что мы - свободные люди, у нас есть право на своё мнение, на свою культуру, язык, счастье.

Напоминание о том, что никто не имеет права навязывать нам чужую идеологию, язык, культуру.

Напоминание о том, что никто не имеет права отнимать у нас наш дом. К сожалению, переживая эту кровопролитную войну, пришло осознание того, что за это свое право на существование даже в 2026 году нужно бороться, проливать кровь и отдавать жизнь, чего бы я никому и никогда не пожелал.

Вячеслав Хостикоев (фото: instagram.com/khostikoiev​​)

Война… Война не меняется. Люди не меняются и, к сожалению, не извлекают уроков. 10 000 лет до нашей эры первые люди убивали друг друга, захватывали, отнимали, уничтожали.

Сейчас - то же самое, только заточенные палки и камни сменились ракетами и дронами. Десятки тысяч лет истории не научили человечество ничему, это о многом говорит…

Макс Кидрук

После полномасштабного вторжения отношение к Дню Независимости изменилось: теперь это не столько день празднования, сколько день напоминания и осознания важности и возможности самим определять, какой будет наша страна и ее будущее, а не подчиняться чьему бы то ни было решению.

Независимость - это не состояние, которое однажды завоевали и навсегда удержали; мы все осознали ее хрупкость и необходимость бороться за неё снова и снова.

Времена сейчас мрачные, но есть одна приятная вещь. Мы больше не думаем о будущем в категории «дожить до завтра», сегодня мы уже можем думать о том, какой будет Украина в 2050-м или 70-м году, о следующих поколениях.

И сам факт того, что мы можем строить такие планы, уже является весомым достижением.

Макс Кидрук​​​ (фото предоставлено писателем)

Наталья Валевская

Для меня День Независимости - это не просто дата в календаре, а осознанный и выстраданный выбор каждого украинца быть свободным на своей земле.

Это день нашей невероятной силы, стойкости и безусловной любви к Родине, которая объединяет миллионы сердец.

Сегодня независимость имеет вкус соли от слез, цвет пикселя наших защитников и голос украинской песни, которая лечит души в самые тяжёлые минуты.

Благодаря работе моего Благотворительного фонда Натальи Валевской я каждый день вижу, как закаляется наша нация.

Каждый дрон, каждый гуманитарный груз и каждый благотворительный концерт - это наш общий шаг к свободе.

Наталья Валевская (фото предоставлено певицей)

Независимость - это осознавать, что твой брат на фронте защищает небо, а ты здесь, в тылу, делаешь всё возможное, чтобы приблизить рассвет нашей победы.

Пусть наше единство будет сильнее любого оружия, а вера в победу никогда не угасает.

Только вместе, держа оборону каждый на своём фронте, мы сохраним и построим нашу свободную Украину. Слава Украине! Слава героям!

EL Кравчук

Для меня День Независимости - это день силы, веры и памяти. Это праздник возрождения - в доблести, таланте, победах, во всём.

Желанный праздник для нас и наших предков. Я люблю Украину и поздравляю всех нас с Днем Независимости, ведь она даётся нам очень дорогой ценой!

Восхищаюсь нашими людьми и верю, что Украина будет всегда! И всегда независимой.

EL Кравчук (фото: instagram.com/el.kravchuk​​)

Елена Лавренюк

Для меня День Независимости сегодня - это уже не просто дата в календаре. Это очень личное ощущение того, кем мы являемся и какой ценой имеем право оставаться собой.

На каждом из нас лежит огромная ответственность за будущее наших детей.

Верю, что наступит день, когда слово «независимость» для нас снова будет ассоциироваться не только с борьбой и ценой, которую мы за нее платим, но и со спокойствием, миром и ощущением дома.

Елена Лавренюк (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

Алексей Суханов

Для меня День Независимости - ещё один день среди многих других, чтобы в очередной раз спросить себя: "А сохранил ли ты в себе ещё человека?", ведь зачем тогда столько боли, крови, смерти вокруг, если не извлекать главные уроки из всего ужаса нашего настоящего!

Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Елена Светлицкая

Для меня День Независимости сегодня - это уже давно не просто дата в календаре.

Речь идет о цене, которую украинцы ежедневно платят за право быть собой, говорить на своём языке, жить в своей стране и самим выбирать своё будущее.

За эти годы мы очень изменились. Мы стали сильнее, взрослее, гораздо острее ощутили, что независимость - это не что-то гарантированное навсегда. Еёе нужно беречь, защищать и наполнять собственными поступками.

Я хочу пожелать украинцам не терять веру друг в друга. Беречь своих людей, свои семьи, свою внутреннюю опору.

Не позволять войне отнять у нас способность любить, мечтать, творить, смеяться и жить.

Елена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska​​)

И больше всего я желаю нам одного - настоящего мира в свободной, независимой Украине.

Чтобы наши дети росли без страха, а слово "независимость" означало для них не борьбу за выживание, а свободу жить, развиваться и быть счастливыми в своей стране.

С Днем Независимости, Украина. И спасибо каждому, кто сегодня делает нашу независимость возможной.

Алексей Суровцев

Для меня День Независимости - это свобода быть собой, ощущение дома и единства.

В этот день особенно сильно ощущаешь силу и дух украинцев, понимаешь, что мы - часть великой истории и страны, которую создаем каждый день.

Я люблю проводить этот день спокойно - с родными или в своём приюте для котиков. Ведь для меня независимость - это именно возможность жить своей жизнью, быть рядом с теми, кто мне дорог, и иметь право на собственный выбор.

Алексей Суровцев (фото: instagram.com/surovtsev.alexei)

Котики мои, поздравляю вас с Днем Независимости Украины! Желаю нам сохранять силу, веру и единство, ценить свободу и никогда не забывать, какой ценой она нам дана.

Пусть Украина будет свободна, сильна и счастлива, а у каждого из нас будет возможность жить, мечтать и строить будущее в своей стране.

Павел Текучев

Независимость для меня - это праздник единства украинцев. День, который в очередной раз напоминает о том, что самая большая ценность, которая у нас есть, - это свобода.

И, пожалуй, сегодня это особенно важное напоминание о той огромной цене, которую наша нация заплатила за независимость и продолжает платить жизнями наших защитников и защитниц.

Поэтому, конечно, есть ощущение единства и воодушевления, но вместе с тем - благодарность и печаль из-за того, насколько тяжело нам дается эта независимость.

Хочу всех поздравить и призвать вспомнить павших героев, а также осознать, что если нам столько времени удаётся держаться, значит, у нас огромное и светлое будущее. С Днем Независимости!

Павел Текучев (фото предоставлено актером)

Светлана Охрименко

Свобода - чрезвычайно важное понятие для человеческого достоинства.

День Независимости подарил именно это ощущение - ощущение собственной свободы, понимание идентичности, лучшее восприятие всего родного украинского: языка, внутреннего восхищения героическим народом, историей, смелостью, национальными костюмами и песнями, нашими особенностями и красотой.

Желаю Украине и украинцам победить в сложной, важной борьбе. Отстоять независимость и самоуважение, границы, единство, своё, родное и близкое. Наши воины уже войдут в историю как защитники свободного народа.

С Днем Независимости! И пусть Украина станет примером для всего мира - как нужно бороться и отстаивать, как важно защищать свою свободу.

Светлана Охрименко​ (фото предоставлено актрисой)

Виктория Билан

Для меня Независимость - это нечто очень свое, личное. Своя земля, свой язык, свои люди, свои традиции.

Возможность жить дома, в своей стране, растить здесь детей, работать, творить, любить и - главное - не просить ни у кого разрешения быть украинцами!

Сегодня больше всего хочется пожелать, чтобы наша независимость наконец перестала измеряться потерями и чтобы нам больше никогда не приходилось платить за неё такую страшную цену.

С Днем Независимости, дорогие украинцы! Победы тебе, моя страна!

Виктория Билан (фото предоставлено актрисой)

Янина Соколова

Для меня независимость - это шанс жить как ты хочешь и нести за это ответственность. Это взрослая позиция. Это шанс быть счастливым. В неволе счастья не построишь. Поэтому помните об этом всякий раз, когда принимаете решение, усиливающее страну или наоборот.

Янина Соколова (фото: instagram.com/yanina_sokolova)

Ли Берлинская

День Независимости сейчас - каждый день. Ежедневная работа над собой. Ведь это история не одного дня.

Это путь к праву быть тем, кем ты хочешь быть. Свобода должна быть основой для человечества, свобода выбора - ради этого мы здесь. Свобода и человечность - вот что для меня означает День Независимости.

Хочу пожелать украинцам Победы. Уважать тех, кто боролся и продолжает бороться за наше право на жизнь. А еще желаю нам мудрости, сил и вдохновения после Победы.

Ли Берлинская​​ (фото предоставлено актрисой)

Алексей Комаровский

Мне кажется, независимость - это вовсе не один день. Это состояние, когда ты сам решаешь, как тебе жить, что любить, что создавать и каким видеть своё будущее.

И, пожалуй, парадокс в том, что по-настоящему ценить свободу мы начинаем именно тогда, когда кто-то пытается её у нас отнять.

Но любое государство живёт ещё и символами. Поэтому такой день должен быть - день, когда все эти смыслы как бы концентрируются в одной точке, и особенно ощущается, насколько мы едины и насколько это для нас важно.

Поэтому к 24 августа я отношусь как к очень важному символическому дню. Но независимость как состояние и как ценность - это точно не один день в году.

Алексей Комаровский (фото предоставлено режиссером)

Раньше 24 августа было праздником, а сейчас для меня это скорее день для размышлений. За эти годы мы очень повзрослели как страна - иногда мне кажется, гораздо быстрее, чем хотелось бы.

И сегодня я гораздо меньше думаю о самой дате и гораздо больше о цене этой даты - о людях, благодаря которым она до сих пор существует и имеет смысл в нашем календаре.

Яна Морис

Для меня День Независимости всегда имел особое значение. Если взглянуть на историю Украины, то наша независимость никогда не была чем-то простым или случайным.

За право быть свободным государством Украина боролась на протяжении многих поколений, и эта борьба, к сожалению, продолжается и сегодня.

С началом полномасштабной войны моё восприятие этого дня не изменилось коренным образом, но стало гораздо острее и личнее.

То, о чем мы знаем из истории, сегодня стало частью нашей реальности.

Мы на собственном опыте ощущаем, какой ценой завоевывается право жить в своей стране, говорить на своем языке, сохранять свою культуру и самим определять своё будущее.

Яна Морис (фото предоставлено актрисой)

Поэтому 24 августа для меня, прежде всего, о благодарности. Нашим военным, благодаря которым Украина остается независимой, и всем людям, которые каждый день вносят свой вклад в то, чтобы страна жила, работала и развивалась.

Этот день я не воспринимаю как праздник в обычном смысле. Скорее день, когда особенно сильно осознаешь, кто мы, что имеем и за что продолжаем бороться

ALINA FEELS

Для меня Независимость - это ощущение абсолютного дома. Я украинка с еврейскими корнями, и именно здесь, в Украине, я чувствую себя максимально собой: свободной, услышанной и настоящей.

Это лучшее место на земле, где мои взгляды и ценности находят отклик, где нет рамок и где хочется творить, жить и воплощать самые смелые идеи.

Быть независимой - это каждый день выбирать свою землю, где дышится легко и сердце бьется в унисон с окружающими людьми.

ALINA FEELS (фото предоставлено певицей)

Дмитрий Феликсов

Для меня День Независимости сейчас - это не столько о праздновании, сколько об ответственности за страну, в которой мы живем и которую строим.

Война очень изменила восприятие этого дня. Независимость перестала быть чем-то само собой разумеющимся - теперь это то, что мы ежедневно защищаем и развиваем.

И мне кажется, что наша ответственность - не только выстоять, но и развивать нашу культуру, бизнесы, создавать возможности для работающих и строящих страну. Потому что сильная Украина - это, прежде всего, сильные люди.

Дмитрий Феликсов (фото предоставлено предпринимателем)

В этом году планирую провести День Независимости с близкими в Киеве, а часть времени посвятить работе.

Мне кажется, лучше всего отмечать независимость именно так - продолжать делать свое дело здесь и сейчас.