"Очень старые глаза на молодом лице": Либеровы - о войне, отцовстве и заветном фото

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Либеровы не планируют возвращаться к коммерческим "love story", но иногда бесплатно снимают свадьбы военных.

Работа под обстрелами стала частью их жизни. С помощью фотографий они стремятся сблизить гражданский и военный миры.

Скандал вокруг снимков из Херсона супруги пережили тяжело. Они подчеркивают, что не снимают людей без их согласия.

В отношениях им помогают откровенные разговоры и психотерапия.

После рождения сына Либеровы стали острее ощущать ответственность за собственную безопасность.

Больше всего они мечтают сфотографировать возвращение украинских военных домой.

– Сегодня ваши фотографии знает, кажется, каждый украинец. А привыкли ли вы сами к тому, что стали не просто фотографами, а людьми, документирующими историю страны?

– Мы редко расцениваем это так. Когда живешь в исторические времена, все, что ты делаешь, со временем может иметь историческое значение. Мы просто делаем то, во что очень верим, и стараемся делать это как можно лучше.

Константин и Влада Либеровы (фото предоставлено супругам)

– До начала полномасштабной войны вы были одними из самых известных фотографов в жанре "love story". Обращаются ли к вам сегодня с предложениями снова снимать романтические истории, свадьбы или коммерческие проекты? И готовы ли вы к этому вернуться?

– На самом деле к нам обращаются довольно часто. Это как запросы от военных, наших друзей, так и полноценные коммерческие заказы. Вторым мы отказываем, а вот свадьбы военных время от времени берем на некоммерческой основе, просто так.

Ещё с 2022 года съёмка военных свадеб была для нас своего рода способом поблагодарить их за подвиг и службу. То есть мы никогда до конца не переставали снимать любовь, просто больше не делаем этого за деньги и занимаемся этим довольно редко, потому что времени мало.

Но полноценно вернуться в эту сферу фотографии мы не рассматриваем и не планируем. Чтобы снимать любовь, быть в этом искренними, нужны совсем другие внутренние настройки.

А мы уже слишком многое пережили и видели, чтобы вернуться к тем настройкам.

– Вы делали фото для многих звезд, есть ли какая-то особая фотосессия, наиболее запомнившаяся?

– Съемка для Playboy Украина. Это был проект вместе с банком ПУМБ, когда мы собрали прекрасных украинских военных женщин с ампутациями и показали их настоящую красоту.

Очень важный для нас проект и ответственный, потому что это Playboy и действительно чувственная тема.

То есть, многое могло пойти не так: провалиться в банальную пошлисть или, наоборот, сделать проект пресным. Но, судя по отзывам и резонансу, кажется, получилось все именно так, как надо.

– За эти годы вы неоднократно работали под обстрелами. Были ли случаи, когда смерть была буквально в нескольких метрах от вас?

– Да, и не раз. Но к этому довольно быстро привыкаешь. И всегда помнишь, что все, что проживаем на войне мы, - это лишь часть того, что военные проживают каждый день.

Если мы были где-то и там происходило что-то действительно опасное, наша задача прежде всего - показать, как это: быть там, где наши военные выживают каждый день.

Хотя бы на минуту пересмотра этих фотографий уменьшить разрыв между гражданским и военным мирами.

Константин и Влада Либеровы (фото предоставлено супругам)

– Весной вокруг ваших фотографий из Херсона развернулась одна из самых громких дискуссий об этике военной фотографии. Как вы сами пережили эту историю и изменила ли она что-нибудь в вашей работе?

– Весной наша работа привлекла внимание к Херсону, когда о ежедневных убийствах там гражданского населения почти ничего не было слышно.

Кроме этого, благодаря нашим репортажам оттуда вышло собрать в общей сложности около миллиона гривен в поддержку волонтера, с которым мы работали, и морпехов.

Наша работа показала, каков российский террор, и поэтому была резонансной. Что касается самой дискуссии - мы не раз комментировали, что не получали запрета на съемку.

Когда просят не снимать - мы не снимаем никогда, потому что уважаем достоинство тех, кто предстает перед нашими камерами. Так было и в Херсоне.

Поэтому все, что происходило дальше, чувствовалось абсурдом. Желтые заголовки, однотипные статьи с ошибками и искажение наших слов в комментариях.

Это было тяжело. Наша работа всегда видна. Каждую нашу публикацию видят от 500 тысяч до нескольких миллионов человек.

Константин и Влада Либеровы (фото: instagram.com/libkos)

И, конечно, для кого-то тяжело смотреть на фотографии боли, смерти. Люди хотят отвлечься. И мы готовы к этому разговору, но не готовы отвечать за то, что никогда не делали.

– А если говорить вообще, часто ли вы сталкиваетесь с хейтом? Насколько болезненно воспринимаете критику именно от украинцев?

– На самом деле нас каждый день благодарят за нашу работу. Честно, до сих пор не знаю, как вести себя в такой ситуации, потому что не считаю, что мы те люди, которых стоит благодарить, но это настоящий контекст, в котором мы живем.

И именно это важно: люди, причастные к войне, у кого близки на фронте, кто кого-то на этой войне потерял, не хотят, чтобы те, кто об этой войне говорит, сглаживали углы.

Даже если вернуться в Херсон, почитайте комментарии херсонцев под нашими публикациями оттуда.

Хейт, когда он есть, воспринимаем тяжело, потому что всегда анализируешь, что ты сделал не так, и можно ли это помешать.

Вопрос о том, как правильно снимать войну, боль и смерть, начали задавать сразу с тем, как первый человек с камерой уехал в зону боевых действий. Как и хейт в сторону тех, кто это делает. Но суть состоит в том, что военными фотографами становятся не для оваций.

Власти Либерова (фото: instagram.com/libkos)

– Вы вместе практически 24/7 - и дома, и на работе. Возникает ли потребность иногда просто побыть отдельно друг от друга?

– Мы привыкли так жить. И нам это нравится. Но на самом деле у нас есть личное время, и так же складывается, что куда-то в какую командировку едет сам Костя, а куда-то я.

К примеру, на днях я поехала в Португалию на фотофестиваль, где открыта большая выставка об Украине, а Костя в это время работает вблизи фронта.

– Вы каждый день сталкиваетесь с огромным количеством страданий. Бывали ли моменты, когда из-за усталости, страха или пережитых событий ваша пара тоже переживала кризис? И что помогло вам его преодолеть?

– Мы всегда на одной стороне и много разговариваем друг с другом. Это главное правило наших отношений: все, что можно проговорить, следует проговорить.

А еще есть регулярная психотерапия. Это все очень помогает паяться и не сбрасывать напряжение друг на друга.

– Если бы нужно было показать только одно фото об Украине и украинцах - каким оно было бы?

– Глаза молодого парня пехотинца. Очень старые глаза на молодом лице.

– В прошлом году вы стали родителями. Насколько рождение сына изменило ваше отношение к работе, ведь теперь дома вас ждет еще один самый важный человек?

– Стало труднее работать. Больше ответственности. Сыну мы нужны рядом и живы. А с нашей работой это сложно организовать и гарантировать.

Но опять же, в такие моменты смотрим на семьи военных и понимаем, что наш опыт далеко не уникален.

Константин и Влада Либеровы с сыном (фото: instagram.com/libkos)

– У вас уже были первые споры из-за воспитания сына или пока удается находить общий язык во всем?

– Пока без споров. Ему только 7 месяцев уже активно ползает и стоит у опоры, поэтому споры пока только о том, кто первый к нему будет вставать посреди ночи.

– Когда война закончится, какую фотографию вы больше всего мечтаете сделать?

– Как военные возвращаются домой. Больше всего ждем этого.