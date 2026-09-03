Не борщ и не сало: шеф назвал украинский продукт с потенциалом мирового уровня

Какой украинский продукт выбрал Мацюта

На вопрос об обычном для украинцев продукте, в котором он видит потенциал для ресторана мирового уровня, шеф назвал соль.

"Есть такие продукты. Это соль - один из них", - сказал Мацюта.

По словам шефа, сейчас он как раз работает над собственным проектом, связанным с этим продуктом.

"Я сейчас как раз занимаюсь одним из своих проектов, который будет с этим связан. Хлеб-соль", - рассказал он.

Мацюта подчеркнул, что именно этот продукт, несмотря на свою обыденность, имеет особый потенциал.

"Соль у нас реально особенная. Казалось бы, очень просто. Конечно, есть и другие продукты, очень перспективные, которые можно развивать", - добавил шеф.