Не борщ і не сало: шеф назвав український продукт із потенціалом світового рівня
Українська гастрономія має чимало звичних для нас продуктів, які можуть зовсім інакше розкритися у високій кухні. Шеф-кухар Андрій Мацюта назвав один із найбільш недооцінених - і це не борщ, сало чи інша страва, з якою Україну традиційно асоціюють за кордоном.
Про це Мацюта розповів в інтерв'ю для Wave RBC.UA.
Який український продукт обрав Мацюта
На запитання про звичайний для українців продукт, у якому він бачить потенціал для ресторану світового рівня, шеф назвав сіль.
"Є такі продукти. Це сіль - один із них", - сказав Мацюта.
За словами шефа, зараз він якраз працює над власним проєктом, пов'язаним із цим продуктом.
"Я зараз якраз займаюся одним зі своїх проєктів, який буде з цим пов'язаний. Хліб-сіль", - розповів він.
Мацюта наголосив, що саме цей продукт, попри свою буденність, має особливий потенціал.
"Сіль у нас реально особлива. Здавалося б, дуже просто. Звичайно, є й інші продукти, які дуже перспективні, які можна розвивати", - додав шеф.