Борщ в Азии и пицца с Де Ниро: Максим Храмов - о еде, ресторанах и гастрономических табу

Какое блюдо вы никогда бы не заказали в ресторане - и почему?

Борщ в ресторане, расположенном в Азии.

Какое блюдо с детства до сих пор остается для вас самым вкусным?

Таких сразу несколько: гречневая каша с куриными котлетками, жареный картофель с яйцом, а также жареные с луком потрошки - сердечки, желудочки, печень и почки.

С кем из известных людей вы хотели бы приготовить ужин - и что бы это было?

С Робертом Де Ниро. Приготовили бы пиццу под хороший виски.

Какой самый удивительный продукт или блюдо вы когда-нибудь пробовали?

Тухлые яйца в китайском ресторане и кари баранины с йогуртом в Индии.

Если бы пришлось приготовить ужин только из трех продуктов, что бы вы выбрали?

Либо сыр, ветчину и хлеб, или говяжью вырезку, соль и перец.

Макс Храмов (фото: instagram.com/maxpasta)

Кухня какой страны для вас самая вкусная?

Украинская.

Каких бы гостей вы вообще не пускали в рестораны?

Тех, кто считает, что лучше всех знает, как нужно готовить, обслуживать и считать.

Как часто и для кого вы готовите дома?

Изредка - для ближайших. Чтобы удивить их самим фактом того, что я готовлю.

На каких кухонных принадлежностях вы не экономите?

На сковородках, ножах и кофеварке.

Макс Храмов (фото: instagram.com/maxpasta)

Назовите трех лучших поваров и заведения мира, по вашему мнению

Среди поваров Храмов назвал Гордона Рамзи, Ферран Адриа и Александра Йоурза.

Среди заведений - Yourz Space Bistro, Alchemist в Копенгагене и ресторан Гордона Рамзи в Лондоне.