Борщ в Азії та піца з Де Ніро: Максим Храмов - про їжу, ресторани й гастрономічні табу
Ресторатор і гастропродюсер Макс Храмов знає ресторанну кухню зсередини, але серед його особистих фаворитів немає складних гастрономічних конструкцій. Гречка з котлетами, смажена картопля та потрошки з цибулею досі викликають у нього теплі спогади, а найсмачнішою кухнею світу він називає українську.
У бліці для Wave RBC.UA Храмов розповів, яку страву ніколи не замовив би в Азії, що приготував би разом із Робертом Де Ніро та на чому категорично не радить економити на кухні.
Яку страву ви ніколи б не замовили в ресторані - і чому?
Борщ у ресторані, що знаходиться в Азії.
Яка страва з дитинства досі залишається для вас найсмачнішою?
Таких одразу декілька: гречана каша з курячими котлетками, смажена картопля з яйцем, а також смажені з цибулею потрошки - сердечки, шлуночки, печінка та нирки.
З ким із відомих людей ви хотіли б приготувати вечерю - і що б це було?
З Робертом Де Ніро. Приготували б піцу під хороший віскі.
Який найдивніший продукт або страву ви коли-небудь куштували?
Тухлі яйця в китайському ресторані та баранину карі з йогуртом в Індії.
Якби довелося приготувати вечерю лише з трьох продуктів, що б ви обрали?
Або сир, шинку та хліб, або яловичу вирізку, сіль і перець.
Кухня якої країни для вас найсмачніша?
Українська.
Яких гостей ви взагалі не пускали б до ресторанів?
Тих, хто вважає, що краще за всіх знає, як треба готувати, обслуговувати й рахувати.
Як часто і для кого ви готуєте вдома?
Зрідка - для найближчих. Аби здивувати їх самим фактом, що я готую.
На якому кухонному приладді ви не економите?
На пательнях, ножах і кавоварці.
Назвіть трьох найкращих кухарів і заклади світу, на вашу думку
Серед кухарів Храмов назвав Гордона Рамзі, Феррана Адріа та Олександра Йоурза.
Серед закладів - Yourz Space Bistro, Alchemist у Копенгагені та ресторан Гордона Рамзі в Лондоні.