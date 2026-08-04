13 коротких вопросов Камалии: о миллионах, Birkin и возвращении в медицину
Певица Камалия раскрыла неожиданные подробности своей жизни - от финансовых привычек и отношения к роскошным вещам до личных потерь и планов вне шоу-бизнеса. Она также ответила, какую наибольшую сумму заработала за день и что сказала бы себе в 18 лет.
Артистка ответила на вопросы в эксклюзивном блице Wave RBC.UA.
Блиц с Камалией
Самая дорогая вещь в вашем гардеробе?
Наверное, украшение с известным бриллиантом.
Сколько денег сейчас у вас на карте?
Минус 28642 гривны.
Когда вы последний раз плакали?
Я плачу почти каждый день из-за погибшего на войне брата.
Какой удивительный комментарий получали в соцсетях?
Недавно мне написали в TikTok что-то вроде: "Камалия, может, хватит? У вас стресс, проблемы со здоровьем, зачем вам это все? Забирайте детей и уезжайте за границу". Для меня это был очень удивительный комментарий.
Кого из украинского шоу-бизнеса недооценивают?
Многих артистов.
А кого переоценивают?
Артема Пивоварова.
На что вам жалко тратить деньги?
На очень дорогие брендовые вещи, например Birkin.
Самая большая сумма, которую вы заработали за один день?
Около 7 миллионов гривен. Это был благотворительный вечер в Бельгии, где мы собирали средства для нескольких фондов.
Последний человек, которому вы писали в мессенджере?
Журналистка Маричка, с которой мы общались перед этим интервью.
Если бы завтра пришлось сменить профессию, кем бы вы стали?
Наверное, вернулась бы в медицину. У меня первое медицинское образование, и мне эта сфера всегда была интересна.
Какой вопрос от журналистов раздражает больше всего?
Не очень люблю вопрос на личные темы, особенно, когда это касается семьи.
За что вам стыдно из прошлого?
Видимо за то, что иногда доверяла не тем людям.
Без чего не представляете своей жизни?
Без своих дочерей.
Что бы вы сказали себе 18-летний?
Не переживай. Всё будет хорошо. Иди своим путем и не сомневайся в себе.