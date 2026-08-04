13 коротких вопросов Камалии: о миллионах, Birkin и возвращении в медицину

Блиц с Камалией

Самая дорогая вещь в вашем гардеробе?

Наверное, украшение с известным бриллиантом.

Сколько денег сейчас у вас на карте?

Минус 28642 гривны.

Когда вы последний раз плакали?

Я плачу почти каждый день из-за погибшего на войне брата.

Какой удивительный комментарий получали в соцсетях?

Недавно мне написали в TikTok что-то вроде: "Камалия, может, хватит? У вас стресс, проблемы со здоровьем, зачем вам это все? Забирайте детей и уезжайте за границу". Для меня это был очень удивительный комментарий.

Камалия с дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Кого из украинского шоу-бизнеса недооценивают?

Многих артистов.

А кого переоценивают?

Артема Пивоварова.

На что вам жалко тратить деньги?

На очень дорогие брендовые вещи, например Birkin.

Самая большая сумма, которую вы заработали за один день?

Около 7 миллионов гривен. Это был благотворительный вечер в Бельгии, где мы собирали средства для нескольких фондов.

Последний человек, которому вы писали в мессенджере?

Журналистка Маричка, с которой мы общались перед этим интервью.

Если бы завтра пришлось сменить профессию, кем бы вы стали?

Наверное, вернулась бы в медицину. У меня первое медицинское образование, и мне эта сфера всегда была интересна.

Какой вопрос от журналистов раздражает больше всего?

Не очень люблю вопрос на личные темы, особенно, когда это касается семьи.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

За что вам стыдно из прошлого?

Видимо за то, что иногда доверяла не тем людям.

Без чего не представляете своей жизни?

Без своих дочерей.

Что бы вы сказали себе 18-летний?

Не переживай. Всё будет хорошо. Иди своим путем и не сомневайся в себе.