13 коротких запитань Камалії: про мільйони, Birkin і повернення до медицини
Співачка Камалія розкрила неочікувані подробиці свого життя - від фінансових звичок і ставлення до розкішних речей до особистих втрат та планів поза шоу-бізнесом. Вона також відповіла, яку найбільшу суму заробила за день і що сказала б собі у 18 років.
Артистка відповіла на запитання в ексклюзивному бліці Wave RBC.UA.
Бліц із Камалією
Найдорожча річ у вашому гардеробі?
Напевно, прикраса з відомим діамантом.
Скільки грошей зараз у вас на картці?
Мінус 28 642 гривні.
Коли ви востаннє плакали?
Я плачу майже щодня через загиблого на війні брата.
Який найдивніший коментар отримували в соцмережах?
Нещодавно мені написали в TikTok щось на кшталт: “Камаліє, може, досить? У вас стрес, проблеми зі здоров’ям, навіщо вам це все? Забирайте дітей і виїжджайте за кордон”. Для мене це був дуже дивний коментар.
Кого з українського шоу-бізнесу недооцінюють?
Багатьох артистів.
А кого переоцінюють?
Артема Пивоварова.
На що вам шкода витрачати гроші?
На дуже дорогі брендові речі, наприклад Birkin.
Найбільша сума, яку ви заробили за один день?
Близько 7 мільйонів гривень. Це був благодійний вечір у Бельгії, де ми збирали кошти для кількох фондів.
Остання людина, якій ви писали в месенджері?
Журналістка Марічка, з якою ми спілкувалися перед цим інтерв’ю.
Якби завтра довелося змінити професію, ким би ви стали?
Мабуть, повернулася б до медицини. У мене перша освіта медична, і мені ця сфера завжди була цікава.
Яке питання від журналістів дратує найбільше?
Не дуже люблю питання на особисті теми, особливо коли це стосується сім’ї.
За що вам соромно з минулого?
Мабуть, за те, що іноді довіряла не тим людям.
Без чого не уявляєте свого життя?
Без своїх донечок.
Що б ви сказали собі 18-річній?
Не переживай. Усе буде добре. Іди своїм шляхом і не сумнівайся в собі.