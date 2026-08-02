"Золота Дзиґа-2026" определила лучших: какой фильм стал абсолютным фаворитом

Какой была премия "Золота Дзиґа-2026"

В этом году лучшие представители украинского кино соревновались в 21 номинации, а всего за награды боролись 65 работ. Главным победителем вечера стала научно-фантастическая лента режиссера Павла Острикова "Ти - космос".

Фильм победил в главной категории "Лучший фильм", а также принес Павлу Острикову премию за лучшую режиссерскую работу и сценарий. Исполнитель главной роли Владимир Кравчук был удостоен награды за лучшую мужскую роль.

Награду за лучшую женскую роль получила Марина Кошкина за работу в фильме "Війна очима тварин". В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила Ирма Витовская за работу в картине "Малевич".

Также посмертно награду за лучшую мужскую роль второго плана присудили Василию Кухарскому за роль в фильме "Киснева станція". Актер и военный умер в 2023 году после тяжелого ранения в бою.

Кто получил "Золоту Дзиґу-2026" (фото: instagram.com/golden_dzyga)

Полный список победителей "Золотої Дзиґи-2026"