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Культура 02 августа 2026, 13:58

"Золота Дзиґа-2026" определила лучших: какой фильм стал абсолютным фаворитом

Среди лауреатов - фильмы, сериалы, актеры и другие представители украинского кино
Сюзанна Аль Мариди Сюзанна Аль Мариди Редактор новостей Wave RBC.UA
Золотая волчок-2026 (фото: facebook.com/uafilmacademy)
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В Киеве 25 июля прошла десятая церемония вручения Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2026". Абсолютным лидером стала научно-фантастическая лента Павла Острикова "Ти - космос", получившая десять наград.

Подробнее о победителях рассказывает Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram кинопремии.

Какой была премия "Золота Дзиґа-2026"

В этом году лучшие представители украинского кино соревновались в 21 номинации, а всего за награды боролись 65 работ. Главным победителем вечера стала научно-фантастическая лента режиссера Павла Острикова "Ти - космос".

Фильм победил в главной категории "Лучший фильм", а также принес Павлу Острикову премию за лучшую режиссерскую работу и сценарий. Исполнитель главной роли Владимир Кравчук был удостоен награды за лучшую мужскую роль.

Награду за лучшую женскую роль получила Марина Кошкина за работу в фильме "Війна очима тварин". В номинации "Лучшая женская роль второго плана" победила Ирма Витовская за работу в картине "Малевич".

Также посмертно награду за лучшую мужскую роль второго плана присудили Василию Кухарскому за роль в фильме "Киснева станція". Актер и военный умер в 2023 году после тяжелого ранения в бою.

Кто получил "Золоту Дзиґу-2026" (фото: instagram.com/golden_dzyga)

Полный список победителей "Золотої Дзиґи-2026"

  • Премия за вклад в развитие украинского кинематографа - Сергей Буковский
  • Открытие года - Артем Рыжиков
  • Лучший короткометражный документальный фильм - "Через 769 км, Нью-Йорк", режиссер София Бугрий
  • Лучший анимационный фильм - "Моя бабуся - парашутистка" режиссера и продюсера Полины Пиддубной
  • Лучший игровой сериал - "Обмежено придатні" режиссера Аркадия Непиталюка
  • Лучший документальный фильм - "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова
  • Лучший фильм - "Ти - космос" режиссера Павла Острікова
  • Лучший дизайн костюмов - Татьяна Лавриненко, "Малевич"
  • Лучший грим - Татьяна Татаренко, "Сірі бджоли"
  • Лучшая работа художника-постановщика - Владлен Одуденко, Мария Денисенко, "Ти - космос"
  • Лучшая женская роль второго плана - Ирма Витовская, "Малевич"
  • Лучшая женская роль - Марина Кошкина, "Війна очима тварин"
  • Лучшая операторская работа - Мстислав Чернов, Алекс Бабенко, "2000 метрів до Андріївки"
  • Лучший монтаж - Иван Банников, "Ти - космос"
  • Лучшие специальные эффекты - Алексей Гапон, Антонина Патраманская, Александр Супруновский, Юрий Бондаренко, Максим Головин, "Ти - космос"
  • Лучший звук - Сергей Степанский, "Ти - космос"
  • Лучшая песня - "Ні обіцянок, ні пробачень" в аранжировке и исполнении Михаила Клименко из группы ADAM (посмертно)
  • Лучшая музыка - Никита Моисеев, "Ти - космос"
  • Лучшая мужская роль второго плана - Василий Кухарский (посмертно), "Киснева станція"
  • Лучшая мужская роль - Владимир Кравчук, "Ти - космос"
  • MEGOGO Audience Award - "Ти - космос"
  • Лучший короткометражный игровой фильм (Премия им. Ю. А. Минзянова) - "Пасхальний день" режиссера Николая Засеева
  • Лучший сценарий - Павел Остріков, "Ти - космос"
  • Лучшая режиссерская работа (Премия им. Ю. Г. Ильенко) - Павел Остріков, "Ти - космос"