"Золота Дзиґа-2026" визначила найкращих: який фільм став абсолютним фаворитом

Якою була премія "Золота Дзиґа-2026"

Цього року представники українського кіно змагалися у 21 номінації, а загалом за нагороди боролися 65 робіт. Головним переможцем вечора стала науково-фантастична стрічка режисера Павла Острікова "Ти - космос".

Фільм переміг у головній категорії "Найкращий фільм", а також приніс Павлу Острікову премію за найкращу режисерську роботу та сценарій. Виконавець головної ролі Володимир Кравчук був відзначений нагородою за найкращу чоловічу роль.

Відзнаку за найкращу жіночу роль отримала Марина Кошкіна за роботу у фільмі "Війна очима тварин". У номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" перемогла Ірма Вітовська за роботу у картині "Малевич".

Також посмертно нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану присудили Василю Кухарському за роль у фільмі "Киснева станція". Актор і військовий помер у 2023 році після важкого поранення в бою.

Хто отримав "Золоту Дзиґу-2026" (фото: instagram.com/golden_dzyga)

Повний список переможців "Золотої Дзиґи-2026"