Собрать семью любой ценой: вышел трейлер "Скаженого Різдва"

В центре сюжета снова оказывается Василий Середюк. Чтобы собрать детей и их семьи на Рождество, он придумывает историю тяжелой болезни и заявляет, что этот праздник может стать для него последним.

Родственники приезжают, однако замысел постепенно выходит из-под контроля. Когда дети узнают о хитрости отца, празднование превращается в испытание уже для самого Василия.

На этот раз за одним столом соберутся три поколения Середюков. Зрители познакомятся с сыном Кати и Франсуа, а также с детьми Захара и Рады.

В Яблоновку впервые приедут родители Франсуа - супруги Обамеянг - и мама Рады, ромская баронесса.

"Все успели соскучиться по персонажам "бешеной" франшизы. Так что мы создали комедию о Рождестве, в которой зрители снова вместе с героями проживут множество забавных ситуаций", - рассказал продюсер Юрий Горбунов.

Кадр из фильма "Бешеное Рождество"

По его словам, за приключениями героев стоит история о семейном тепле, любви и традициях.

В свои роли вернулись Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Леся Самаева, Юрий Горбунов, Александр Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян, Екатерина Кузнецова, Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев.

Среди новых участников актерского состава - Нинель Наточа, Карина Барба и Бернард Бомба.

В эпизодах также появятся POSITIFF, Lida Lee, Fahot, Бампер и Сус и Гарик Корогодский.

Отдельной частью проекта станет песня POSITIFF и Lida Lee, которую артисты записали специально для комедии.

Первые фрагменты композиции уже услышаны в трейлере, а премьера трека и клипа запланирована на 20 ноября.

Стратегическим партнером фильма стала "Укрзализныця". Она появится и в самой истории, помогая героям преодолевать расстояния и собираться вместе.

Режиссером комедии стал Валентин Шпаков. Продюсеры - Юрий Горбунов и Ирина Костюк, над сценарием работали Ярослав Стень, Богдан Гациляк и Алексей Приходько.

Предыдущие три фильма "Бешеная свадьба" выходили в 2018, 2019 и 2021 годах.

По данным команды, вместе они собрали в украинском прокате более 125 миллионов гривен. Впоследствии историю продолжил сериал "Бешеные соседи".

"Бешеное Рождество" выйдет в кинотеатрах 26 ноября 2026 года. Продолжительность ленты - 90 минут.