Зібрати родину за будь-яку ціну: вийшов трейлер "Скаженого Різдва"

У центрі сюжету знову опиняється Василь Середюк. Щоб зібрати дітей та їхні сім’ї на Різдво, він вигадує історію про тяжку хворобу й заявляє, що це свято може стати для нього останнім.

Родичі приїжджають, однак задум поступово виходить з-під контролю. Коли діти дізнаються про хитрість батька, святкування перетворюється на випробування вже для самого Василя.

Цього разу за одним столом зберуться три покоління Середюків. Глядачі познайомляться із сином Каті та Франсуа, а також дітьми Захара й Ради.

До Яблунівки вперше приїдуть батьки Франсуа - подружжя Обамеянг - і мама Ради, ромська баронеса.

"Усі встигли скучити за персонажами "скаженої" франшизи. Тож ми створили комедію про Різдво, в якій глядачі знову разом із героями проживуть безліч кумедних ситуацій", - розповів продюсер Юрій Горбунов.

Кадр з фільму "Скажене Різдво"

За його словами, за пригодами героїв стоїть історія про родинне тепло, любов і традиції.

До своїх ролей повернулися Назар Задніпровський, Поліна Василина, Джиммі Воха-Воха, Леся Самаєва, Юрій Горбунов, Олександр Кобзар, Інна Приходько, Арам Арзуманян, Катерина Кузнецова, Катаріна Файн та В’ячеслав Хостікоєв.

Серед нових учасників акторського складу - Нінель Наточа, Каріна Барба та Бернард Бомба.

В епізодах також з’являться POSITIFF, Lida Lee, Fahot, Бампер і Сус та Гарик Корогодський.

Окремою частиною проєкту стане пісня POSITIFF і Lida Lee, яку артисти записали спеціально для комедії.

Перші фрагменти композиції вже можна почути у трейлері, а прем’єра треку та кліпу запланована на 20 листопада.

Стратегічним партнером фільму стала "Укрзалізниця". Вона з’явиться й у самій історії, допомагаючи героям долати відстані та збиратися разом.

Режисером комедії став Валентин Шпаков. Продюсери - Юрій Горбунов та Ірина Костюк, над сценарієм працювали Ярослав Стень, Богдан Гациляк і Олексій Приходько.

Попередні три фільми "Скажене весілля" виходили у 2018, 2019 та 2021 роках.

За даними команди, разом вони зібрали в українському прокаті понад 125 мільйонів гривень. Згодом історію продовжив серіал "Скажені сусіди".

"Скажене Різдво" вийде в кінотеатрах 26 листопада 2026 року. Тривалість стрічки - 90 хвилин.