"Я ваш брат": Ричард Гир обратился к украинцам и прочитал стихотворение Издрика

Ukraine WOW , привлекающая известных людей со всего мира к поддержке Украины, организовала в Нью-Йорке съемку с участием Ричарда Гира. Американский актер, лауреат "Золотого глобуса" и звезда фильмов "Красавица" и "Хатико: Верный друг", записал видео для украинцев ко Дню Независимости.

Гир прочитал стихотворение Юрия Издрыка "Другой".

"Я обращаюсь к вам из Нью-Йорка и передаю свои лучшие пожелания. Сегодня хочу прочитать стихотворение украинского поэта Юрия Издрыка. Всем людям Украины, каждому из вас, я передаю самые теплые поздравления и выражаю свою полную и непоколебимую поддержку. Поздравляю с Днем Независимости Украины! Я остаюсь рядом с вами.

В Ukraine WOW рассказали, что благодарные актеру за участие в проекте и отдельно отметили, насколько хорошо он произносит на украинском последнюю строчку стиха.

"На пятом году войны каждый голос, напоминающий об Украине, имеет огромное значение", - отметили соучредители организации Ярослава Гресь и Юлия Соловей.

По их словам, подготовка к съемке длилась достаточно долго. Команда Ukraine WOW сотрудничала с представителями актера, однако до последнего не было окончательного подтверждения, что проект состоится.

Ситуация прояснилась после интервью Ричарда Гира на латвийском телевидении в июне. Тогда актер рассказал, что работает над чтением стихотворения украинского поэта. Впоследствии информацию распространили украинские медиа – так команда поняла, что проект подтвержден.

Съемки провели в Украинском доме в Нью-Йорке, который, по словам представительниц Ukraine WOW, стал лучшей локацией для проекта.