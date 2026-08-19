"Я ваш брат": Річард Гір звернувся до українців і прочитав вірш Іздрика

Ukraine WOW, яка залучає відомих людей з усього світу до підтримки України, організувала в Нью-Йорку зйомку за участю Річарда Гіра. Американський актор, лауреат "Золотого глобуса" та зірка фільмів "Красуня" і "Хатіко: Вірний друг", записав відео для українців до Дня Незалежності.

Гір прочитав вірш Юрія Іздрика "Інший". Для відео використали переклад Романа Івашківа та Еріне Моуре.

"Я звертаюся до вас із Нью-Йорка та передаю свої найкращі побажання. Сьогодні хочу прочитати вірш українського поета Юрія Іздрика. Усім людям України, кожному з вас, я передаю найтепліші вітання та висловлюю свою повну й непохитну підтримку. Вітаю з Днем Незалежності України! Я залишаюся поруч із вами. Я ваш брат", - сказав Річард Гір.

У Ukraine WOW розповіли, що вдячні актору за участь у проєкті та окремо відзначили, наскільки добре він вимовляє українською останній рядок вірша.

"На п’ятому році великої війни кожен голос, який нагадує про Україну, має величезне значення", - зазначили співзасновниці організації Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

За їхніми словами, підготовка до зйомки тривала досить довго. Команда Ukraine WOW співпрацювала з представниками актора, однак до останнього не мала остаточного підтвердження, що проєкт відбудеться.

Ситуація прояснилася після інтерв’ю Річарда Гіра латвійському телебаченню в червні. Тоді актор розповів, що працює над читанням вірша українського поета. Згодом інформацію поширили українські медіа - так команда зрозуміла, що проєкт підтверджений.

Зйомки провели в Українському домі в Нью-Йорку, який, за словами представниць Ukraine WOW, став найкращою локацією для проєкту.