Впервые за десятилетие: во Львове пройдет благотворительный Венский бал

Где и когда состоится Венский бал

Charity Viennese Ball 2026 будет проведен 27 ноября в Emily Resort в Винниках Львовской области.

Организаторы планируют объединить европейскую бальную традицию с историей Львова, искусством и благотворительностью.

Выбор города называют символическим. Начиная с XVIII века во Львове устраивали большие танцевальные вечера, а в XIX веке балы стали важной частью его культурной и общественной жизни.

Charity Viennese Ball развивает в Украине традицию Венского бала при поддержке и под патронатом Посольства Австрии в Украине.

Организаторами мероприятия являются соучредители бизнес-клуба The One in a Million Лидия Филатова и Светлана Третьякова.

Локальным организационным партнером во Львове стал CMO Emily Resort и основатель Global Events Денис Рынский.

Афиша Charity Viennese Ball 2026

Каким будет Charity Viennese Ball 2026

Главным цветом бала станет сапфировый - насыщенный синий оттенок, символизирующий элегантность, глубину и утонченность.

Хореографическую часть события возглавит победитель "Танцев со звездами" Макс Леонов.

Уже четвертый год он готовит пары и дебютантов к выходу на паркет и работает над постановками для бала.

По традиции вечер начнется с торжественного выхода дебютантов. Их первый танец станет официальным открытием Charity Viennese Ball.

Событие будет иметь и благотворительную цель - поддержать людей, проходящих сложный путь восстановления.

Детальнее о программе и направлении помощи организаторы сообщат отдельно.