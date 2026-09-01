Вперше за десятиліття: у Львові відбудеться благодійний Віденський бал

Де і коли відбудеться Віденський бал

Charity Viennese Ball 2026 проведуть 27 листопада в Emily Resort у Винниках Львівської області.

Організатори планують поєднати європейську бальну традицію з історією Львова, мистецтвом і благодійністю.

Вибір міста називають символічним. Починаючи з XVIII століття, у Львові влаштовували великі танцювальні вечори, а в XIX столітті бали стали важливою частиною його культурного та суспільного життя.

Charity Viennese Ball розвиває в Україні традицію Віденського балу за підтримки та під патронатом Посольства Австрії в Україні.

Організаторками заходу є співзасновниці бізнес-клубу The One in a Million Лідія Філатова та Світлана Третякова.

Локальним організаційним партнером у Львові став CMO Emily Resort та засновник Global Events Денис Ринський.

Афіша Charity Viennese Ball 2026

Яким буде Charity Viennese Ball 2026

Головним кольором цьогорічного балу стане сапфіровий - насичений синій відтінок, який символізує елегантність, глибину та витонченість.

Хореографічну частину події очолить переможець "Танців з зірками" Макс Леонов.

Уже четвертий рік поспіль він готує пари й дебютантів до виходу на паркет і працює над постановками для балу.

За традицією вечір розпочнеться з урочистого виходу дебютантів. Їхній перший танець стане офіційним відкриттям Charity Viennese Ball.

Подія матиме й благодійну мету - підтримати людей, які проходять складний шлях відновлення.

Детальніше про програму та напрям допомоги організатори повідомлять окремо.