Огненный "Козак-характерник": на Хортице появилась новая скульптура

Как выглядит скульптура

Скульптуру установили 23 августа на площади "Козацьке коло". Ее авторами стали запорожский скульптор Александр Жолудь и Сергей Спасьонов из Полтавы с участием Андрея Каменецкого из Черниговщины.

Высотой работа достигает 2,5 метра. Ее изготовили из шамотной массы, а финальный обжиг провели при температуре около 1200 °C. Завершающим этапом стало открытие скульптуры в огне - этот момент авторы трактуют как символ испытания, трансформации и внутренней силы.

В основе образа - казак-характерник, которого художники переосмыслили как символ выносливости, защиты и способности преодолевать сложные испытания .

В частности, на скульптуре изображен знак "Ідея Nації", который используют отдельные подразделения Сил обороны Украины. Таким образом, авторы объединили историческую память с реалиями современной борьбы Украины.

"Козак-характерник" остался на Хортице и стал частью ее открытого художественного пространства на площади "Казацкий круг". Теперь этот культурный оберег будет продолжать современную традицию вместе с городом и его людьми.

Этносимпозиум "Витоки. Форма традиції" объединил скульпторов, мастеров народных ремесел, этномузыкантов, исследователей культуры и горожан. Его участники работают с темами казачества, украинской обрядности, памяти и национальной идентичности.