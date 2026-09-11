Вогняний "Козак-характерник": на Хортиці з’явилася нова скульптура

Як виглядає скульптура

Скульптуру встановили 23 серпня на майдані "Козацьке коло". Її авторами стали запорізький скульптор Олександр Жолудь та Сергій Спасьонов із Полтави за участі Андрія Каменецького з Чернігівщини.

Заввишки робота сягає 2,5 метра. Її виготовили із шамотної маси, а фінальний випал провели за температури близько 1200 °C. Завершальним етапом стало відкриття скульптури у вогні - цей момент автори трактують як символ випробування, трансформації та внутрішньої сили.

В основі образу - козак-характерник, якого митці переосмислили як символ витривалості, захисту та здатності долати складні випробування.

Зокрема, на скульптурі зображений знак "Ідея Nації", який використовують окремі підрозділи Сил оборони України. Таким чином автори поєднали історичну пам’ять із реаліями сучасної боротьби України.

"Козак-характерник" залишився на Хортиці та вже став частиною її відкритого мистецького простору на майдані "Козацьке коло". Тепер цей культурний оберіг продовжуватиме сучасну традицію разом із містом і його людьми.

Етносимпозіум "Витоки. Форма традиції" об’єднав скульпторів, майстрів народних ремесел, етномузикантів, дослідників культури та містян. Його учасники працюють із темами козацтва, української обрядовості, пам’яті та національної ідентичності.