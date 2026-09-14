На войне погиб украинский актер и музыкант Константин Слободенюк

Что известно об актере

Слободенюк родился 31 мая 1983 года. У него было театральное и музыкальное образование, а его профессиональный путь был связан сразу с несколькими художественными направлениями.

Константин был выпускником Черниговского музыкального колледжа имени Левко Ревуцкого, а также Киевского национального университета культуры и искусств.

В Черниговском областном молодежном театре он работал как артист драмы II категории. В 2024 году его кандидатуру даже выдвигали на соискание областной художественной премии за роль Себастьяна Тьери в спектакле "Карколомное приключение мистера Алена".

На сцене Молодежного театра Слободенюк воплощал разные образы. Среди его театральных работ - Маурис в спектакле "Деревья умирают стоя", Демон в "Кассандре", а также роли в постановках "Карколомное приключение мистера Алена", "Волшебный фонарь", "Океан снов" и "Хранилище". Его театральные работы представлены также в архиве Dramox.

Константин Слободенюк (фото: facebook.com/molodizhka)

Профессиональная музыкальная карьера

Кроме актерской деятельности, Константин был профессиональным музыкантом и сопилкарем. Он много лет сотрудничал с Черниговским областным филармоническим центром фестивалей и концертных программ, участвовал в концертных программах и других художественных проектах. Еще до работы в Молодежном театре Слободенюк был артистом филармонического центра.

В мае 2024 года Константин присоединился к Силам обороны Украины. После этого он перестал выходить на сцену, а коллеги ждали его возвращения.

Прощание с Константином Слободенюком состоится 15 сентября в 12:30 в Черниговском кафедральном соборе святой великомученицы Екатерины.

Константин Слободенюк (фото: facebook.com/molodizhka)