На війні загинув український актор і музикант Костянтин Слободенюк
На фронті загинув актор Чернігівського обласного молодіжного театру та музикант Костянтин Слободенюк. Він після початку повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України.
Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Facebook-сторінку Департаменту культури Чернігівської ОДА.
Що відомо про актора
Слободенюк народився 31 травня 1983 року. Він мав театральну та музичну освіту, а його професійний шлях був пов'язаний одразу з кількома мистецькими напрямами.
Костянтин був випускником Чернігівського музичного коледжу імені Левка Ревуцького, а також Київського національного університету культури і мистецтв.
У Чернігівському обласному молодіжному театрі він працював як артист драми ІІ категорії. У 2024 році його кандидатуру навіть висували на здобуття обласної мистецької премії за роль Себастьяна Тьєрі у виставі "Карколомна пригода містера Алена".
На сцені Молодіжного театру Слободенюк втілював різні образи. Серед його театральних робіт - Маурісьо у виставі "Дерева вмирають стоячи", Демон у "Кассандрі", а також ролі у постановках "Карколомна пригода містера Алена", "Чарівний ліхтар", "Океан снів" та "Сховище". Його театральні роботи також представлені в архіві Dramox.
Професійна музикальна кар'єра
Окрім акторської діяльності, Костянтин був професійним музикантом і сопілкарем. Він багато років співпрацював із Чернігівським обласним філармонійним центром фестивалів та концертних програм, брав участь у концертних програмах та інших мистецьких проєктах. Ще до роботи в Молодіжному театрі Слободенюк був артистом філармонійного центру.
У травні 2024 року Костянтин долучився до Сил оборони України. Після цього він перестав виходити на сцену, а колеги чекали на його повернення.
Прощання із Костянтином Слободенюком відбудеться 15 вересня о 12:30 у Чернігівському кафедральному соборі святої великомучениці Катерини.