Война, гедонизм и планы на будущее. Алена Гудкова подвела итоги "Вирію"

Итоги "Вирію"

Организатор фестиваля "Вирій. Простонеба" Алена Гудкова опубликовала в своем Instagram подборку фото и видео, которые суммируют событие и рассказала о своих ощущениях и впечатлениях.

Она отметила, что это было совместное творческое сотрудничество многих команд, которые на несколько месяцев объединились ради одной цели. Нынешний фестиваль состоялся уже второй раз и Алена верит, что это начало чего-то большего.

""Вирій" рождается нелегко, прошлый год принес нам большие вызовы, которые мы чувствуем на себе до сих пор и к которым были готовы и в этом году. Но когда выбираешь путь сердцем и делаешь свое дело по призванию, случается разное - иногда сложнее, иногда легче, но все воспринимаешь как опыт и неизбежно делаешь шаг в Вирій, он зовет лететь вперед", - рассказала Гудкова.

Финансовые итоги

Также она поделилась финансовыми итогами – в этом году "Вирій" вышел в плюс. Благодаря высокой посещаемости команде удалось закрыть остаток прошлогоднего долга, оплатить 6,2 млн грн налогов и задонатить в поддержку сил обороны Украины. На донаты направили всю окончательную прибыль - 2 254 104 гривны, деньги пошли на сбор "Дронопад" от благотворительного фонда "Вернись живым".

"Есть ли место гедонизму в состоянии войны? Позаимствую слова военного товарища: должен быть гедонизм здорового человека, если уже есть возможность его исповедовать. Преданно делаешь то, что любишь, генерируешь что-то полезное наружу, творчески и конструктивно влияешь своим трудом, продолжаешь, как бы там ни было", - отметила организ.

В заключение Алена анонсировала "Вирий.Простонеба"-2027.