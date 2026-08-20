Війна, гедонізм та плани на майбутнє. Альона Гудкова підвела підсумки “Вирію”

Підсумки “Вирію”

Організаторка фестивалю “Вирій. Простонеба” Альона Гудкова опублікувала в своєму Instagram підбірку фото та відео, які підсумовують подію і розповіла про свої відчуття та враження.

Вона зазначила, що це був спільний творчий доробок багатьох команд, які на декілька місяців об'єдналися задля однієї мети. Цьогорічний фестиваль відбувся вже вдруге і Альона вірить, що це початок чогось більшого.

“"Вирій" народжується нелегко, минулий рік приніс нам великі виклики, які ми відчуваємо на собі досі і до яких були готові і в цьому році. Але коли обираєш шлях серцем і робиш свою справу за покликанням, трапляється різне – іноді складніше, іноді легше, але будь-що сприймаєш як досвід і неминуче робиш крок у Вирій - він кличе летіти вперед”, – сказала Гудкова.

Фінансові підсумки

Також вона поділилась фінансовими підсумками – цього року “Вирій” вийшов в плюс. Завдяки високій відвідуваності, команді вдалося закрити залишок минулорічного боргу, сплатити 6,2 млн грн податків та задонатити на підтримку сил оборони України. На донати спрямували весь остаточний прибуток – 2 254 104 гривні, гроші пішли на збір "Дронопад" від благодійного фонду "Повернись живим".

“Чи є місце гедонізму в стані війни? Запозичу слова військового товариша: має бути гедонізм здорової людини, якщо вже є можливість його сповідувати. Віддано робиш те, що любиш, генеруєш щось корисне назовні, творчо і конструктивно впливаєш своєю працею, продовжуєш хай би там як”, – зазначила організаторка “Вирію”.

Насамкінець Альона анонсувала “Вирій.Простонеба”-2027.