Выставка "Той день" подводит итоги: собранные средства передадут украинским музеям

Почему выставка переехала во Львов

"Той день" создала команда Ukraine WOW к 35-летию обновления независимости Украины при поддержке Президента Украины.

Сначала выставка работала в Киеве, однако постоянные воздушные тревоги сделали невозможным ее полноценную работу.

По словам основательниц Ukraine WOW Ярославы Гресь и Юлии Соловей, команда выходила на работу, но проводила день в укрытии.

Поэтому организаторы решили перенести экспозицию во Львов.

"Решение переехать во Львов было очень сложным, ведь требовало новых инвестиций в миллионы гривен и работы в сроки, которые казались абсолютно нереалистичными", - рассказали они.

Ярослава Гресь и Юлия Соловей (фото предоставлено пресс-службой соучредительниц ГО Ukraine WOW)

Дополнительной сложностью стало то, что интерактивные проекты команды строили под конкретное пространство и раньше не меняли локаций.

Во Львове выставку ежедневно посещали тысячи гостей, а среди организованных групп были ученики сотен школ.

Как посетители проживали события независимости

Экспозиция состояла из трех тематических блоков:"Вибір", "Що нас визначає" і "Мрія".

Они рассказывали о обретении независимости, общих чертах украинцев и видении будущего.

В первом блоке можно было проследить события от парламентского голосования в августе 1991 до декабрьского референдума.

По данным организаторов, 95% гостей, ответивших на вопрос о своем возрасте на момент провозглашения независимости, тогда еще не родились или были моложе 18 лет.

Интерактивная выставка "Той день" (фото предоставлено пресс-службой ГО Ukraine WOW)

Самым популярным интерактивом стал купол Верховной Рады: более 14 тысяч раз посетители поднимали над ним сине-желтое знамя.

Также гости записывали собственные теле- и радионовости о независимости, а в зале "Референдум" заполнили 16 тысяч бумажных и почти 6 тысяч электронных копий исторического бюллетеня.

Какие черты и ценности выбирали гости

В блоке "Что нас определяет" более 7 тысяч посетителей выбирали черты, которые, по их мнению, объединяют украинцев. Чаще всего называли:

устойчивость - 68,7%;

свободолюбие - 67,4%;

силу - 59,9%;

юмор - 57,6%;

связь с родной землей - 53,7%.

"Для нашей устойчивости очень важно чувствовать себя частью сообщества, которому в прошлом удалось одержать победу и воплотить свою мечту", - отметил соавтор и редактор проекта Валерий Пекарь.

В зале "Мрії" гостям предлагали выбрать пять из 35 ценностей, важных для будущего.

Среди более 8 тысяч участников опроса наиболее популярными ответами стали свобода - 55%, любовь к жизни - 36,3%, безопасность - 33,3%, человечность - 32,7% и достоинство - 27,6%.

Ярослава Гресь и Юлия Соловей (фото предоставлено пресс-службой соучредительниц ГО Ukraine WOW)

Отдельно более 3 тысяч человек рассказали, что сделают прежде всего, когда наступит день, о котором мечтает каждый украинец. Чаще всего отвечали, что заплачут - 17,8%, будут радоваться - 12%, обнимут или поцелуют близких - 11,6%.

Еще 8,8% хотели бы уехать по Украине. Среди желаемых направлений чаще всего упоминались Крым, Донецк, Луганск, Мариуполь и Новая Каховка.

Какие экспонаты представили на выставке

Посетители могли увидеть Флаг Независимости, внесенный в Верховную Раду 24 августа 1991 года, официальные символы власти Президента Украины и Конституцию, на которой глава государства составляет присягу.

Для львовской экспозиции также собрали награды и памятные предметы, связанные с достижениями украинцев во время полномасштабной войны. Среди них:

чемпионский пояс Александра Усика;

сабля Ольги Харлан, которой она совершила победный укол на Олимпиаде в Париже;

премия BAFTA за фильм "Камень, бумага, ножницы";

Нобелевская премия мира Центра гражданских свобод;

статуэтка "Евровидения", полученная Kalush Orchestra;

спортивные кубки и другие международные знаки отличия украинцев.

На выходе гостям предлагали взять камешек со словом, символизирующим нужную им поддержку. Чаще выбирали "любовь", "веру" и "силу".