Виставка "Той день" підбиває підсумки: зібрані кошти передадуть українським музеям

Чому виставка переїхала до Львова

"Той день" створила команда Ukraine WOW до 35-річчя відновлення незалежності України за підтримки Президента України.

Спочатку виставка працювала в Києві, однак постійні повітряні тривоги унеможливили її повноцінну роботу.

За словами засновниць Ukraine WOW Ярослави Гресь та Юлії Соловей, команда виходила на роботу, але проводила день в укритті.

Тому організаторки вирішили перенести експозицію до Львова.

"Рішення переїхати до Львова було дуже складним, адже потребувало нових інвестицій в мільйони гривень і роботи в терміни, які здавалися абсолютно нереалістичними", - розповіли вони.

Ярослава Гресь і Юлія Соловей (фото надане пресслужбою співзасновниць ГО Ukraine WOW)

Додатковою складністю стало те, що інтерактивні проєкти команди будували під конкретний простір і раніше вони не змінювали локацій.

Утім, у Львові виставку щодня відвідували тисячі гостей, а серед організованих груп були учні сотень шкіл.

Як відвідувачі проживали події незалежності

Експозиція складалася з трьох тематичних блоків: "Вибір", "Що нас визначає" та "Мрія".

Вони розповідали про здобуття незалежності, спільні риси українців і бачення майбутнього.

У першому блоці можна було простежити події від парламентського голосування в серпні 1991 року до грудневого референдуму.

За даними організаторів, 95% гостей, які відповіли на запитання про свій вік на момент проголошення незалежності, тоді ще не народилися або були молодшими за 18 років.

Інтерактивна виставка "Той день" (фото надане пресслужбою ГО Ukraine WOW)

Найпопулярнішим інтерактивом став купол Верховної Ради: понад 14 тисяч разів відвідувачі піднімали над ним синьо-жовтий прапор.

Також гості записували власні теле- та радіоновини про незалежність, а в залі "Референдум" заповнили 16 тисяч паперових і майже 6 тисяч електронних копій історичного бюлетеня.

Які риси та цінності обирали гості

У блоці "Що нас визначає" понад 7 тисяч відвідувачів обирали риси, які, на їхню думку, об’єднують українців. Найчастіше називали:

стійкість - 68,7%;

волелюбність - 67,4%;

силу - 59,9%;

гумор - 57,6%;

зв’язок із рідною землею - 53,7%.

"Для нашої стійкості дуже важливо відчувати себе частиною спільноти, якій у минулому вдалося здобути перемогу і втілити свою мрію", - зазначив співавтор та редактор проєкту Валерій Пекар.

У залі "Мрія" гостям пропонували обрати п’ять із 35 цінностей, важливих для майбутнього.

Серед понад 8 тисяч учасників опитування найпопулярнішими відповідями стали свобода - 55%, любов до життя - 36,3%, безпека - 33,3%, людяність - 32,7% та гідність - 27,6%.

Ярослава Гресь і Юлія Соловей (фото надане пресслужбою співзасновниць ГО Ukraine WOW)

Окремо понад 3 тисячі людей розповіли, що зроблять найперше, коли настане день, про який мріє кожен українець. Найчастіше відповідали, що заплачуть - 17,8%, радітимуть - 12%, обіймуть або поцілують близьких - 11,6%.

Ще 8,8% хотіли б поїхати Україною. Серед бажаних напрямків найчастіше згадували Крим, Донецьк, Луганськ, Маріуполь та Нову Каховку.

Які експонати представили на виставці

Відвідувачі могли побачити Прапор Незалежності, внесений до Верховної Ради 24 серпня 1991 року, офіційні символи влади Президента України та Конституцію, на якій глава держави складає присягу.

Для львівської експозиції також зібрали нагороди й пам’ятні предмети, пов’язані зі здобутками українців під час повномасштабної війни. Серед них:

чемпіонський пояс Олександра Усика;

шабля Ольги Харлан, якою вона зробила переможний укол на Олімпіаді в Парижі;

премія BAFTA за фільм "Камінь, папір, ножиці";

Нобелівська премія миру Центру громадянських свобод;

статуетка "Євробачення", здобута Kalush Orchestra;

спортивні кубки та інші міжнародні відзнаки українців.

На виході гостям пропонували взяти камінчик зі словом, яке символізувало потрібну їм підтримку. Найчастіше обирали "любов", "віру" та "силу".