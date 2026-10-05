Производство "Бэтмена 2" внезапно приостановили: в чем причина
Долгожданный "Бэтмен 2" снова заставил фанатов ждать. Создатели временно приостановили производство фильма и назвали причину.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Variety.
Что происходит с "Бэтменом 2"
Съемки фильма "The Batman Part II" приостановлены. Причиной стали семейные дела режиссера Мэтта Ривза.
"Производство "Бэтмена 2" временно приостановлено, пока Мэтт Ривз сосредотачивается на семейном деле. У Мэтт есть полная поддержка DC Studios. Мы с нетерпением ждем продолжения этого путешествия в ближайшее время", - заявил представитель студии.
Кроме Паттинсона, в актерский состав фильма вошли Скарлетт Йоханссон, Колин Фаррелл, Себастиан Стэн, Энди Серкис и Джеффри Райт.
Премьеру "Бэтмена 2" уже несколько раз переносили
Сначала сиквел должен был выйти на экраны 2 октября 2026 года. Впоследствии Warner Bros. перенесла релиз на 1 октября 2027 года, а в июле 2026-го студия объявила об очередном изменении даты – теперь фильм ожидается в феврале 2028 года.
Первый "Бэтмен" Мэтта Ривза вышел в марте 2022 года. Пока неизвестно, сколько продлится пауза в производстве и повлияет ли она на дату релиза.
Руководитель DC Studios Джеймс Ганн ранее называл длительный перерыв между двумя частями распространенным явлением в Голливуде.
Что известно о сюжете нового фильма
Паттинсон в разговоре с Collider рассказал, что "Бэтмен 2" предложит совсем "другой взгляд" по сравнению с первой частью.
"Это настоящий поворот в сторону от первой части, но в то же время фильм сохраняет некоторые элементы ее атмосферы", - отметил он.
Актер также назвал проект очень амбициозным. Он надеется, что результат оправдает ожидания зрителей.