Производство "Бэтмена 2" внезапно приостановили: в чем причина

Что происходит с "Бэтменом 2"

Съемки фильма "The Batman Part II" приостановлены. Причиной стали семейные дела режиссера Мэтта Ривза.

"Производство "Бэтмена 2" временно приостановлено, пока Мэтт Ривз сосредотачивается на семейном деле. У Мэтт есть полная поддержка DC Studios. Мы с нетерпением ждем продолжения этого путешествия в ближайшее время", - заявил представитель студии.

Кроме Паттинсона, в актерский состав фильма вошли Скарлетт Йоханссон, Колин Фаррелл, Себастиан Стэн, Энди Серкис и Джеффри Райт.

Паттинсон в образе Бэтмена (кадр из фильма)

Премьеру "Бэтмена 2" уже несколько раз переносили

Сначала сиквел должен был выйти на экраны 2 октября 2026 года. Впоследствии Warner Bros. перенесла релиз на 1 октября 2027 года, а в июле 2026-го студия объявила об очередном изменении даты – теперь фильм ожидается в феврале 2028 года.

Первый "Бэтмен" Мэтта Ривза вышел в марте 2022 года. Пока неизвестно, сколько продлится пауза в производстве и повлияет ли она на дату релиза.

Руководитель DC Studios Джеймс Ганн ранее называл длительный перерыв между двумя частями распространенным явлением в Голливуде.



Что известно о сюжете нового фильма

Паттинсон в разговоре с Collider рассказал, что "Бэтмен 2" предложит совсем "другой взгляд" по сравнению с первой частью.

"Это настоящий поворот в сторону от первой части, но в то же время фильм сохраняет некоторые элементы ее атмосферы", - отметил он.

Актер также назвал проект очень амбициозным. Он надеется, что результат оправдает ожидания зрителей.