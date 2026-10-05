Виробництво "Бетмена 2" раптово призупинили: у чому причина

Що відбувається з "Бетменом 2"

Зйомки фільму "The Batman Part II" наразі призупинені. Причиною стали сімейні справи режисера Метта Рівза.

"Виробництво "Бетмена 2" тимчасово призупинено, поки Метт Рівз зосереджується на сімейній справі. Метт має повну підтримку DC Studios. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження цієї подорожі найближчим часом", - заявив представник студії.

Крім Паттінсона, до акторського складу фільму увійшли Скарлетт Йоганссон, Колін Фаррелл, Себастіан Стен, Енді Серкіс та Джеффрі Райт.

Паттінсон в образі Бетмена (кадр з фільму)

Прем'єру "Бетмена 2" вже кілька разів переносили

Спочатку сиквел мав вийти на екрани 2 жовтня 2026 року. Згодом Warner Bros. перенесла реліз на 1 жовтня 2027 року, а в липні 2026-го студія оголосила про чергову зміну дати - тепер фільм очікується у лютому 2028 року.

Перший "Бетмен" Метта Рівза вийшов у березні 2022 року. Наразі невідомо, скільки триватиме пауза у виробництві та чи вплине вона на дату релізу.

Керівник DC Studios Джеймс Ганн раніше називав тривалу перерву між двома частинами поширеним явищем у Голлівуді.



Що відомо про сюжет нового фільму

Паттінсон в розмові з Collider розповів, що "Бетмен 2" запропонує зовсім "інший погляд" порівняно з першою частиною.

"Це справжній поворот убік від першої частини, але водночас фільм зберігає певні елементи її атмосфери", - зазначив він.

Актор також назвав проєкт дуже амбітним. Він сподівається, що результат виправдає очікування глядачів.