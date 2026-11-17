Что можно приобрести на ярмарке

Более десяти продавцов подготовят ассортимент пластинок разных музыкальных направлений и десятилетий. Посетители смогут найти редкие экземпляры из частных коллекций, переиздание известных альбомов, а также новые работы украинских и международных артистов.

Среди представленных жанров будут рок, поп, джаз, классическая музыка, электроника и другие направления. Так что на ярмарке можно будет как пополнить собственную коллекцию давно желаемым релизом, так и открыть для себя новые музыкальные имена.

Vinyl Market (фото предоставлено прессслужбой)

Что рассказал организатор

Организатор события и виниловый коллекционер Евгений Кибец отмечает, что культура винила не ограничивается прослушиванием музыки. Важную роль в ней играют история каждого издания, оформление обложек, особенности записей и сообщество людей, увлекающихся коллекционированием.

По его словам, Vinyl Market создает возможность не только найти интересные пластинки, но и познакомиться с другими любителями музыки, обсудить любимые альбомы и поделиться рекомендациями. Ведь иногда именно на таких мероприятиях удается встретить редкую запись, поиски которой продолжались годами.

Кроме торговли пластинками, ярмарка станет местом для непринужденного общения.

Гости смогут узнать больше об истории и особенностях отдельных изданий непосредственно от продавцов, обменяться музыкальными находками и расширить собственные плейлисты.

Vinyl Market (фото предоставлено прессслужбой)

Где и когда состоится Vinyl Market

Третий Vinyl Market проведут 21 ноября с 13.00 до 19.00 во дворике Sense Hub Kyiv по адресу: улица Ярославов Вал, 7. Вход на событие свободный.

Vinyl Market (фото предоставлено прессслужбой)