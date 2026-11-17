Що можна придбати на ярмарці

Понад десять продавців підготують асортимент платівок різних музичних напрямів і десятиліть. Відвідувачі зможуть відшукати рідкісні екземпляри з приватних колекцій, перевидання відомих альбомів, а також нові роботи українських і міжнародних артистів.

Серед представлених жанрів будуть рок, поп, джаз, класична музика, електроніка та інші напрямки. Тож на ярмарку можна буде як поповнити власну колекцію давно омріяним релізом, так і відкрити для себе нові музичні імена.

Vinyl Market (фото надано пресслужбою)

Що розповів організатор

Організатор події та вініловий колекціонер Євген Кібець наголошує, що культура вінілу не обмежується прослуховуванням музики. Важливу роль у ній відіграють історія кожного видання, оформлення обкладинок, особливості записів і спільнота людей, які захоплюються колекціонуванням.

За його словами, Vinyl Market створює нагоду не лише знайти цікаві платівки, а й познайомитися з іншими поціновувачами музики, обговорити улюблені альбоми та поділитися рекомендаціями. Адже іноді саме на таких заходах вдається натрапити на рідкісний запис, пошуки якого тривали роками.

Окрім торгівлі платівками, ярмарок стане місцем для невимушеного спілкування.

Гості зможуть дізнатися більше про історію та особливості окремих видань безпосередньо від продавців, обмінятися музичними знахідками й розширити власні плейлисти.

Vinyl Market (фото надано пресслужбою)

Де і коли відбудеться Vinyl Market

Третій Vinyl Market проведуть 21 листопада з 13:00 до 19:00 у дворику Sense Hub Kyiv за адресою: вулиця Ярославів Вал, 7. Вхід на подію вільний.

Vinyl Market (фото надано пресслужбою)