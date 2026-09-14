От "Стефании" до Сердючки: музыканты из Испании исполнили украинские хиты Евровидения

Какие песни исполнил оркестр

В программе прозвучали "Стефания" группы Kalush Orchestra, "Дикие танцы" Русланы, "Шум" группы Go_A, а также Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки.

Фрагменты выступления быстро привлекли внимание украинцев в соцсетях. Больше всего реакций собрало исполнение хита Сердючки. Хористы спели знакомый украинской аудитории фрагмент "Зибен, Зибен, ай-лю-лю", тогда как оркестр сопровождал композицию академическим звучанием.

Украинские пользователи в комментариях признавались, что не ожидали услышать Dancing Lasha Tumbai в следующем формате:

"Никогда не думал, что услышу Сердючку в исполнении оркестра…"

"Видно, что все кайфуют от процесса"

"Мне кажется, что это получилось мега сложное выступление для оркестра"

"Самая легкая песня по тексту, но тяжелая, чтобы не подтанцовывать"

"Как они кайфуют выполняя этот шедевр"

Необычная интерпретация знакомых украинских хитов вызвала теплую реакцию в соцсетях и еще раз показала, насколько узнаваемыми за пределами Украины стали композиции, связанные с украинским Евровидением.