Від "Стефанії" до Сердючки: музиканти з Іспанії виконали українські хіти Євробачення
Мадридський метрополітенський оркестр та хор Talía виконали популярні українські пісні в незвичній для них симфонічній інтерпретації. Іспанські музиканти заспівали українською мовою композиції, які свого часу представляли Україну на Євробаченні.
Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на допис у Threads.
Які пісні виконав оркестр
У програмі прозвучали "Стефанія" гурту Kalush Orchestra, "Дикі танці" Руслани, "Шум" гурту Go_A, а також Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки.
Фрагменти виступу швидко привернули увагу українців у соцмережах. Найбільше реакцій зібрало виконання хіта Сердючки. Хористи заспівали знайомий українській аудиторії фрагмент "зібен, зібен, ай-лю-лю", тоді як оркестр супроводжував композицію академічним звучанням.
Українські користувачі у коментарях зізнавалися, що не очікували почути Dancing Lasha Tumbai у такому форматі:
- "Ніколи не думав, що почую Сердючку у виконанні оркестру…"
- "Видно, що всі кайфують від процесу"
- "Мені здається, що це вийшов мега складний виступ для оркестру"
- "Сама легка пісня по тексту, але важка, щоб не підтанцьовувати"
- "Як вони кайфують виконуючи цей шедевр"
Незвична інтерпретація знайомих українських хітів викликала теплу реакцію в соцмережах і вкотре показала, наскільки впізнаваними за межами України стали композиції, пов’язані з українським Євробаченням.