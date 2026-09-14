Від "Стефанії" до Сердючки: музиканти з Іспанії виконали українські хіти Євробачення

Які пісні виконав оркестр

У програмі прозвучали "Стефанія" гурту Kalush Orchestra, "Дикі танці" Руслани, "Шум" гурту Go_A, а також Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки.

Фрагменти виступу швидко привернули увагу українців у соцмережах. Найбільше реакцій зібрало виконання хіта Сердючки. Хористи заспівали знайомий українській аудиторії фрагмент "зібен, зібен, ай-лю-лю", тоді як оркестр супроводжував композицію академічним звучанням.

Українські користувачі у коментарях зізнавалися, що не очікували почути Dancing Lasha Tumbai у такому форматі:

"Ніколи не думав, що почую Сердючку у виконанні оркестру…"

"Видно, що всі кайфують від процесу"

"Мені здається, що це вийшов мега складний виступ для оркестру"

"Сама легка пісня по тексту, але важка, щоб не підтанцьовувати"

"Як вони кайфують виконуючи цей шедевр"

Незвична інтерпретація знайомих українських хітів викликала теплу реакцію в соцмережах і вкотре показала, наскільки впізнаваними за межами України стали композиції, пов’язані з українським Євробаченням.