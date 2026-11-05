Verka Serduchka представила новую песню "Два бокала просекко" в туре по Европе

Как прошел тур

Андрей Данилко назвал эти встречи своеобразной терапией. И реакция публики, похоже, подтвердила его слова: концерты сопровождались аншлагами, а залы были заполнены до отказа.

В общем выступления собрали десятки тысяч поклонников, которые приходили не просто послушать знакомые хиты, но и разделить общие эмоции.

Гастроли Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

Во время шоу зрители пели вместе с артисткой любимые композиции, поддерживали громкими возгласами Украину и скандировали "Russia Goodbye".

Не обходилось и без слез: для многих эти вечера стали возможностью ощутить радость, ностальгию и единство, которого часто не хватает далеко от родины.

Гастроли Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

Главная особенность тура

Особенностью тура этого года стало и большое количество молодых поклонников.

Они знали тексты песен наизусть и не уступали энергии старшей аудитории. Среди гостей концерта в Будапеште также были замечены известные украинцы.

Гастроли Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

Поддержать Verka Serduchka пришли композитор и сонграйтер Руслан Квинта, DJ Nana, телеведущая Леся Никитюк и дизайнер Эльвира Гасанова.

Еще одним сюрпризом для публики стала премьера композиции "Два бокала просекко". Впервые припев грядущего хита прозвучал еще в прошлом году на концерте в Праге, а теперь слушатели услышали уже завершенную версию песни.

Вскоре ее обещают выпустить на всех основных музыкальных платформах.

Гастроли Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

В сети появился несанкционированный кавер

Впрочем, вокруг композиции возникла неприятная ситуация. Еще до официального релиза в сети появился несанкционированный кавер, исполнившийся другим артистом.

Команда Verka Serduchka обнаружила постороннюю публикацию и добилась удаления записи с музыкальных платформ.

Поэтому теперь поклонникам остается ждать официального выхода "Два бокала просекко". А завершение европейского тура стало для Verka Serduchka еще одним подтверждением того, что ее музыка продолжает объединять украинцев в разных уголках мира.

Гастроли Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

Гастроли Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)