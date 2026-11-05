Verka Serduchka представила нову пісню "Два бокали просекко" у турі Європою

Як пройшов тур

Андрій Данилко назвав ці зустрічі своєрідною терапією. І реакція публіки, схоже, підтвердила його слова: концерти супроводжувалися аншлагами, а зали були заповнені вщерть.

Загалом виступи зібрали десятки тисяч шанувальників, які приходили не просто послухати знайомі хіти, а й розділити спільні емоції.

Гастролі Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

Під час шоу глядачі співали разом із артисткою улюблені композиції, підтримували гучними вигуками Україну та скандували "Russia Goodbye".

Не обходилося і без сліз: для багатьох ці вечори стали нагодою відчути радість, ностальгію та єдність, якої часто бракує далеко від батьківщини.

Гастролі Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

Головна особливість туру

Особливістю цьогорічного туру стала й велика кількість молодих шанувальників.

Вони знали тексти пісень напам'ять і не поступалися енергією старшій аудиторії. Серед гостей концерту в Будапешті також помітили відомих українців.

Гастролі Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

Підтримати Verka Serduchka прийшли композитор і сонграйтер Руслан Квінта, DJ Nana, телеведуча Леся Нікітюк та дизайнерка Ельвіра Гасанова.

Ще одним сюрпризом для публіки стала прем'єра композиції "Два бокали просекко". Вперше приспів майбутнього хіта прозвучав ще минулого року на концерті в Празі, а тепер слухачі почули вже завершену версію пісні.

Невдовзі її обіцяють випустити на всіх основних музичних платформах.

Гастролі Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

В мережі з'явився несанкціонований кавер

Втім, навколо композиції виникла й неприємна ситуація. Ще до офіційного релізу в мережі з'явився несанкціонований кавер, який виконав інший артист.

Команда Verka Serduchka виявила сторонню публікацію та домоглася видалення запису з музичних платформ.

Тож тепер шанувальникам залишається чекати на офіційний вихід "Два бокали просекко". А завершення європейського туру стало для Verka Serduchka ще одним підтвердженням того, що її музика продовжує об'єднувати українців у різних куточках світу.

Гастролі Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)

Гастролі Verka Serduchka & Band (фото: eugene.zhyvchik, radiomegastar)