Украинская вышивка на тайском шелке: Оксана Полонец представила платье на выставке в Бангкоке

Украинская дизайнер и основатель бренда POLONETS Оксана Полонец представила авторский образ "Наследие" на международной выставке Amazing Thailand Global Thai Silk Exhibition в Бангкоке. Для создания наряда она объединила черный тайский шелк с натуральными украинскими тканями и традиционными техниками вышивки.

Как выглядит платье Оксаны Полонец

Образ "Спадок" дизайнер посвятила украинскому культурному наследию, силе рода и связи между поколениями. Его центральным символом стало Дерево рода, которое в украинской традиции олицетворяет жизнь и память о предках.

Черный шелк символизирует украинскую землю, а кружевная вышивка - свет и надежду на будущее. Дизайнер соединила тайский шелк с натуральными тканями украинского производства из льна и конопли. Все элементы украшены традиционной украинской ажурной вышивкой.

Наряд состоит из трех частей - белого нижнего платья, накидки из черного шелка и пояса. Нижняя часть украшена ажурной сеткой и цветными полосками, вдохновленными украинскими вышитыми рубашками.

Накидка переосмысливает традиционную украинскую керсетку - ее украсили вышивкой как снаружи, так и изнутри. Пояс украсили Деревьями рода с красными акцентами.

"Сегодня наша страна защищает не только территорию и людей, но и свою культуру и идентичность. Мы должны о себе заявлять языком искусства, музыки и дизайна, рассказывать миру, что мы Украина - государство со своей аутентичной и многогранной культурой", - отметила Полонец.

Почему для образа выбрали черный тайский шелк

Выставка Amazing Thailand Global Thai Silk Exhibition проходит в Бангкоке с 11 по 18 октября 2026 года. В ней принимают участие дизайнеры из более чем 100 стран, которые создают авторские композиции из тайского шелка, переосмысливая культурные традиции своих государств.

Участники получили по пять метров черного шелка ручной работы. В Таиланде этот цвет связан со скорбью. По условиям проекта, половину образа нужно было создать именно из этого материала, а остальную - из местных тканей с использованием культурных элементов своей страны.

Платье "Спадок" представили на выставке в Таиланде (фото: представители дизайнера)

Как создавали украинский наряд для выставки

Над образом работала команда из десяти человек, в которую вошли конструкторы, дизайнер по вышивке, портнихе, вышивальщице и менеджеры производства.

На создание участникам отвели три-четыре недели. Однако из-за логистических трудностей в Украине у команды Полонец была всего неделя, чтобы завершить работу и вовремя отправить костюм в Бангкок.

"Благодаря сплоченной работе команды мы сделали почти невозможное - создали эксклюзивный образ всего за 5 рабочих дней", - поделилась дизайнер.

Рабочий процесс усложняли российские обстрелы и перебои с электричеством, которые влияли на доступ к мастерской и логистике. Чтобы наряд вовремя прибыл в Таиланд, его отправили раньше времени.

Эксиз платья "Спадок" (фото: представители дизайнера)

Что будет с образом после выставки

После завершения выставки авторский наряд останется в Таиланде. Далее его могут передать в музей, связанный с королевской семьей.

Оксана Полонец также планирует развивать мотивы "Спадку" в будущих капсульных коллекциях. Для нее это уже второе участие в подобном международном проекте.

В 2018 году по приглашению Посольства Украины в Таиланде она представила коллекцию из тайского шелка. Тогда Украина впервые присоединилась к этому событию.

Бренд POLONETS специализируется на авторских нарядах в национальном стиле. В своей работе дизайнер исследует аутентичные орнаменты разных регионов Украины и адаптирует традиционные мотивы к современной моде.

Также ее работы представляли на международных дипломатических и благотворительных мероприятиях в странах Европы, Азии и Северной Америки.