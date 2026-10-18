Українська вишивка на тайському шовку: Оксана Полонець представила сукню на виставці в Бангкоку

Українська дизайнерка та засновниця бренду POLONETS Оксана Полонець представила авторський образ "Спадок" на міжнародній виставці Amazing Thailand Global Thai Silk Exhibition у Бангкоку. Для створення вбрання вона поєднала чорний тайський шовк із натуральними українськими тканинами та традиційними техніками вишивки.

Як виглядає сукня Оксани Полонець

Образ "Спадок" дизайнерка присвятила українській культурній спадщині, силі роду та зв'язку між поколіннями. Його центральним символом стало Дерево роду, яке в українській традиції уособлює життя і пам'ять про предків.

Чорний шовк символізує українську землю, а мереживна вишивка - світло й надію на майбутнє. Дизайнерка поєднала тайський шовк із натуральними тканинами українського виробництва з льону й конопель. Усі елементи оздоблені традиційною українською вишивкою-мережкою.

Вбрання складається з трьох частин - білої нижньої сукні, накидки з чорного шовку та пояса-рушника. Нижню частину прикрасили ажурною мережкою та кольоровими смужками, натхненними українськими вишитими сорочками.

Накидка переосмислює традиційну українську керсетку - її оздобили вишивкою як зовні, так і зсередини. Пояс-рушник прикрасили Деревами роду з червоними акцентами.

"Сьогодні наша країна боронить не лише територію й людей, а й свою культуру та ідентичність. Ми маємо про себе заявляти мовою мистецтва, музики та дизайну, розповідати світові, що ми є Україна - держава зі своєю автентичною та багатогранною культурою", - зазначила Полонець.

Чому для образу обрали чорний тайський шовк

Виставка Amazing Thailand Global Thai Silk Exhibition проходить у Бангкоку з 11 до 18 жовтня 2026 року. У ній беруть участь дизайнери з понад 100 країн, які створюють авторські композиції з тайського шовку, переосмислюючи культурні традиції своїх держав.

Учасники отримали по п'ять метрів чорного шовку ручної роботи. У Таїланді цей колір пов'язаний із жалобою. За умовами проєкту, половину образу потрібно було створити саме з цього матеріалу, а решту - з місцевих тканин з використанням культурних елементів своєї країни.

Сукню "Спадок" представили на виставці в Таїланді (фото: представники дизайнерки)

Як створювали українське вбрання для виставки

Над образом працювала команда з десяти людей, до якої увійшли конструктори, дизайнерка з вишивки, кравчині, вишивальниці та менеджери виробництва.

На створення учасникам відвели три-чотири тижні. Однак через логістичні труднощі в Україні команда Полонець мала лише тиждень, щоб завершити роботу та вчасно відправити костюм до Бангкока.

"Завдяки згуртованій роботі команди ми зробили майже неможливе - створили ексклюзивний образ всього за 5 робочих днів", - поділилася дизайнерка.

Робочий процес ускладнювали російські обстріли та перебої з електрикою, які впливали на доступ до майстерні й логістику. Щоб вбрання вчасно прибуло до Таїланду, його відправили завчасно.

Ексіз сукні "Спадок" (фото: представники дизайнерки)

Що буде з образом після виставки

Після завершення виставки авторський образ залишиться в Таїланді. Далі його можуть передати до музею, пов'язаного з королівською родиною.

Оксана Полонець також планує розвивати мотиви "Спадку" в майбутніх капсульних колекціях. Для неї це вже друга участь у подібному міжнародному проєкті.

У 2018 році на запрошення Посольства України в Таїланді вона представила колекцію з тайського шовку. Тоді Україна вперше долучилася до цього заходу.

Бренд POLONETS спеціалізується на авторському вбранні в національному стилі. У своїй роботі дизайнерка досліджує автентичні орнаменти різних регіонів України та адаптує традиційні мотиви до сучасної моди.

Також її роботи представляли на міжнародних дипломатичних і благодійних заходах у країнах Європи, Азії та Північної Америки.