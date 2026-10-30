В Украине появился новый национальный шрифт ZAKON. Где его будут использовать

Новый национальный шрифт

Шрифт ZAKON - классическая украинская антиква, его будут использовать для работы с официальными государственными документами (приказы, письма, отчеты, бланки, печатные издания и печатная продукция).

Этот проект инициировал Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, меценат проекта – компания Work.ua.

Министерство культуры Украины отмечает, что это еще один элемент защиты от российского влияния, а также визуальный язык государства, отражающий украинскую идентичность и традиции. Особенно, учитывая, что до сих пор для официальных документов часто использовался русский шрифт Izhitsa, а также Petersburg и другие шрифты, кирилизованные студией ParaType. Это российская студия, активно сотрудничающая с российскими властями и спецслужбами.

"Запрос на смену существует давно. В последние годы дизайнеры, военные и неравнодушные граждане не раз поднимали вопрос замены этих шрифтов. Появлялись и отдельные украинские разработки, в частности шрифт e-Ukraine и UAF Sans для Вооруженных Сил Украины. Шрифт Zakon стал ответом на запрос и потребность защиты от российского влияния", - сообщають в Минкульте.

Как использовать шрифт

ZAKON состоит из трех гарнитур:

Zakon Text предназначен для делопроизводства и открыт для свободного использования.

Zakon Letterpress доступен ограниченному кругу лиц по закрытой линцезии, он разработан специально для печати оригиналов актов Верховной Рады.

Zakon Decor также ограничен и предназначен для торжественных надписей и знаков отличия.

Теперь шрифт в тестовом режиме, его будут внедрять постепенно. Однако Zakon Text уже доступен для свободного использования.

О разработке шрифта

ZAKON разрабатывали на базе шрифтового наследия украинских мастеров: Георгия Нарбута, Василия Кричевского, Роберта Лисовского, Василия Хоменко, Якова Гнездовского и Василия Чебаника.

Проектом руководил младший сержант Тарас Ищик, автор графического стиля Вооруженных Сил Украины, а над разработкой работали: