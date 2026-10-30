В Україні з'явився новий національний шрифт ZAKON. Де його будуть використовувати

Новий національний шрифт

Шрифт ZAKON - це класична українська антиква, його будуть використовувати для роботи з офіційними державними документами (накази, листи, звіти, бланки, друковані видання та друкована продукція).

Цей проект ініціював Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, меценат проекту – компанія Work.ua .

Міністерство культури України зазначає, що це ще один елемент захисту від російського впливу, а також візуальна мова держави, яка має відображати українську ідентичність та традиції. Особливо, зважаючи на те, що досі для офіційних документів часто використовувався російський шрифт Izhitsa, а також Petersburg та інші шрифти, кирилізовані студією ParaType. Це російська студія, яка активно співпрацює з російською владою та спецслужбами.

“Запит на зміну існує давно. Упродовж останніх років дизайнери, військові й небайдужі громадяни не раз порушували питання заміни цих шрифтів. З'являлися й окремі українські розробки, зокрема шрифт e-Ukraine та UAF Sans для Збройних Сил України. Шрифт Zakon став відповіддю на запит та потребу захисту від російського впливу”, – повідомляють в Мінкульті.

Як будуть використовувати шрифт

ZAKON складається з трьох гарнітур:

Zakon Text призначений для діловодства та відкритий для вільного користування.

Zakon Letterpress доступний обмеженому колу осіб за закритою лінцезією, він розроблений спеціально для друку оригіналів актів Верховної Ради.

Zakon Decor також обмежений і призначений для урочистих написів та відзнак.

Наразі шрифт у тестовому режимі, його впроваджуватимуть поступово. Проте Zakon Text вже доступний до вільного користування.

Про розробку шрифту

ZAKON розробляли на базі шрифтової спадщини українських майстрів літерництва: Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Роберта Лісовського, Василя Хоменко, Якова Гніздовського та Василя Чебаника.

Проектом керував молодший сержант Тарас Іщик, автор графічного стилю Збройних Сил України, а над розробкою працювали: