Что известно о романе

Первую книгу издательства будет эксклюзивно распространять сеть "Книжный магазин "Е". Предзаказ стартовал 19 ноября, а появление издания на полках книжных магазинов запланировано на декабрь.

Как рассказала главная редактор BOOKSETTER Ольга Кашпор, издательство стремится работать с историями, которые не только развлекают, но и помогают читателям лучше понять себя.

Именно такой она считает книгу Ильдико фон Кюрти, объединяющую юмор, самоиронию и разговор о личных переживаниях.

Когда впервые вышел роман

Роман "Тариф ожидания" вышел в Германии в 1999 году и стал дебютной книгой писательницы. Издание попало в списки бестселлеров SPIEGEL, а его общий тираж достиг примерно двух миллионов экземпляров.

В 2001 году по мотивам произведения также сняли фильм.

В центре истории - 30-летняя Кора, которая после знакомства с мужем своей мечты оказывается в ожидании его звонка. Через забавные ситуации и иронические наблюдения за повседневной жизнью автор рассказывает о свиданиях, романтических отношениях, неуверенности в себе, общественных ожиданиях и поиске собственной идентичности.

"Тариф на ожидание" (фото предоставлено издательством)

Амбасадором украинского издания стала ведущая и актриса Людмила Барбир. Она отметила, что история поднимает темы, знакомые многим женщинам: сравнение себя с другими, стремление соответствовать определенным ожиданиям, правила современных свиданий и принятие собственного "я".

Привлечение известных украинцев в промокампании переводной литературы станет одной из особенностей работы BOOKSETTER. Каждое такое издание будет иметь собственного амбасадора, помогающего знакомить аудиторию с книгой и привлекать внимание к ее темам.

Украинский перевод романа подготовила Оксана Щур, над дизайном обложки работала Марта Лешак.